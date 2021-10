Serena e Albe di Amici2021, scatta il bacio: nuova coppia nel talent show? L’indiscrezione sui fidanzati fuori

Programmi TV

La nuova classe di Amici2021, sta facendo molto parlare di sé, soprattutto per le scarse capacità di adeguarsi alle regole dei ragazzi. Inder è stato eliminato a seguito di un provvedimento disciplinare e Flaza ha la maglia sospesa perché ha violato ripetutamente il regolamento della scuola. Anche tutta la classe dei cantanti è stata ripresa per degli atteggiamenti svogliati in sala prove. I ragazzi hanno dovuto sostenere, per punizione, una sfida canora giudicata da Ermal Meta.

Nella scuola di Canale 5 è nato, da subito, anche un feeling tra il cantante Luigi e la ballerina Carola, che sembra possa sfociare subito in una storia d’amore.

Ma nel talent show, un’altra coppia sembra si sia formata. Infatti, Serena e Albe si sarebbero baciati, come riportato dalle anticipazioni di Amici News.

Serena e Albe: prima coppia di Amici2021

Una delle alunne più contestate di Amici2021 è Serena. La ragazza è entrata nella scuola di talenti grazie alla preferenza di Raimondo Todaro, che l’ha fortemente voluta. La maestra Alessandra Celentano, invece, non apprezza la ballerina e l’ha pure messa recentemente a paragone con Giulia Pauselli, professionista del reality show.

Albe, invece, è stato scelto tra i cantanti della scuola da Anna Pettinelli.

Secondo le anticipazioni di Amici2021, Serena e Albe saranno protagonisti della puntata domenicale del realty show. I due sembra si siano scambiati dei baci, facendo nascere la prima coppia di questa edizione del talent di Canale5.

Serena e Albe si baciano ad Amici2021, i due sono fidanzati fuori?

Il primo bacio di Amici2021 è scattato tra Serena e Albe, secondo le anticipazioni del talent show. Ma alcune indiscrezioni, lanciate sul web, li vorrebbero entrambi fidanzati con qualcuno che li aspetterebbe a casa, fuori dal talent show.

In primo momento si è parlato anche di una reazione social della fidanzata di Albe attraverso delle storie. La notizia è stata però smentita.