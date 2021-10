Soleil Sorge litiga con Lulù Selassié al Grande Fratello Vip6. L’influencer scoppia a piangere: i video

Grande Fratello

Soleil Sorge è indubbiamente uno dei personaggi più forti del Grande Fratello Vip6. L’influencer è sempre al centro di varie polemiche e ha fatto parlare di sé anche per la difficile convivenza con il suo ex Gianmaria Antinolfi. I due, infatti, sono entrambi concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge ha un carattere molto forte e diretto ma, nelle ultime ore, l’influencer ha avuto un cedimento. Solel Sorge ha litigato con Lulù Selassié e poi è scoppiata a piangere.

Soleil Sorge litiga con Lulù Selassié per questoni di pulizia

Soleil Sorge è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip6 ad andare a letto più tardi.

L’influencer spesso cucina fino a tarda sera. Nelle ultime sere la ragazza ha fatto scaturire l’ira di Katia Ricciarelli per le condizioni in cui versava la cucina al mattino, ma Soleil Sorge non ha accettato le accuse e ha litigato con Lulù Selassié. Secondo l’influencer, la principessa aveva collaborato nel lasciare in brutte condizioni la cucina, ma buttando la colpa soltanto su di lei: “Io non ti ho mai visto fare ste cose… Mi pulisco dietro quando faccio le cose sempre… Ognuno si prende le proprie responsabilità… Non siamo qui a inventarci le cose“.

La principessa, dal canto suo, ha provato a difendersi: “Ho detto a Katia: io ho fatto le crepes. Il pentolone l’ha usato Sole… Non ti ho dato la colpa a te per tutto. Non è che vado a dire una cosa non vera… Quando devo farlo lo faccio… Ho detto l’ho fatto io“.

Soleil Sorge dopo la lite con Lulù Selassié piange

Solel Sorge ha litigato ultimamente al Grande Fratello Vip6 con Lulù Selassié. L’influencer ha avuto anche un momento di profondo sconforto e si è confidata proprio con Gianmaria Antinolfi: “Io tengo duro, tengo duro, tengo duro però a un certo punto anche io ho i miei crolli, lo so che tutti si aspettano delle cose, io non ho neanche un minimo di…Soltanto i miei follower meno male che ho loro che mi danno un minimo di affetto“.

Secondo Soleil Sorge gli altri concorrenti della casa scarseggiano di umanità nei suoi confronti: “Qui dentro a nessuno frega un cavolo, tutti a parlare di sé stessi, a non vedere l’ora di essere protagonisti di un momento dell’altro anche brutto, e a me che non frega un cavolo di queste cose continuano a mettermi in mezzo solo a quelle robe lì“.

L’influencer ha raccontato di trovarsi in un momento di difficoltà: “Ci fosse una sola persona che minimamente si interessa a chiedermi come stai oggi… Devo essere sempre quella forte, quella che si deve difendere da tutti, quella con le spalle larghe, ma… Non ce la faccio più“.