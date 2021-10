Tina Cipollari lancia un’accusa: “La dignità certe donne proprio non ce l’hanno”. Commento puntata 21 ottobre

Uomini e Donne

Tina Cipollari è stata molto diretta con Milena a Uomini e Donne, nella puntata del 21 ottobre. La Dama si era fortemente lamentata dell’uscita con Diego.

Tina Cipollari accusa Milena, Ida Platano e Marcello Messina chiudono

Tina Cipollari è stata molto diretta a Uomini e Donne contro Milena. Ida Platano e Marcello Messina, invece, hanno chiuso definitivamente a Uomini e Donne, nella puntata del 21 ottobre. Il problema che li ha separati, malgrado l’ampia spiegazione, non è chiara.

La Dama ha raccontato la sua solita lista di lamentale, la stessa per ogni Cavaliere: “Trattenuta… perché vedevo che dall’altra parte c’erano questi freni… Non mi arrivano certe cose“.

Ida Platano ha accennato anche l’eventualità che il Cavaliere non abbia la testa libera e ha fatto un riferimento alla sua ex: “Ieri mi ha parlato anche della tua ex… Non è risolta tra te e lei“. Delle insinuazioni velate ma pesanti, a cui Marcello Messina ha dato subito risposta: “Come se avessi la testa da un’altra parte non è così… Non ho fatto niente di male“.

Comunque ognuno ha scaricato la colpa all’altro, soprattutto Marcello Messina: “Non ho messo nessuno sotto esame, io metto solo sotto esame me… Non sei stata un tentativo“.

Gianni Sperti ha messo in chiaro tutto: “La chimica o c’è o non c’è… Se non c’è non ci riprovi una seconda volta“.

Tina Cipollari molto diretta Milena a Uomini e Donne

Tina Cipollari ha accusato duramente Milena a Uomini e Donne. Il siparietto tra la Dama e Diego è stato davvero ironico, con Milena che si è lamentata fortemente perché il Cavaliere l’ha portata a cena in Autogrill.

Le risposte del ruspante Diego sono state davvero divertenti: “Sminuire di che?… Per forza nei ristoranti da duecento euro?… Ma che devo và?

“. La Dama ha provato a difendersi, buttandola, allora, sulla difficoltà di relazionarsi con il Cavaliere perennemente alla guida: “Relazionarsi con una persona che guarda avanti… Una persona mette tutti insieme gli elementi… Non sto disprezzando“.

Diego ha sintetizzato la problematica in una frase: “Non è partita la chimica“. Tina Cipollari ha stigmatizzato l’atteggiamento della Dama: “Non cambiava niente, non gli piaci e basta… la dignità certe donne proprio non ce l’hanno… A me un uomo soltanto che mi dice guarda non mi sembra il caso già sto alla stazione Termini pronta per ripartire… Ancora lì che perseveri“.