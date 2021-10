Alfonso Signorini: dove abita il riservatissimo conduttore del Grande Fratello Vip e re del gossip

Gossip

Malgrado la sua carriera sia fondata su indiscrezioni e scoop, Alfonso Signorini è riuscito a mantenere una coltre di riservatezza intorno alla sua vita privata.

Il direttore del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello Vip non ha mai svelato molti dettagli della sua vita privata anche se, grazie ai social, ora possiamo farci un’idea un po’ più chiara del suo quotidiano, compresa la sua casa.

Dove abita Alfonso Signorini

Una geo localizzazione esatta è impossibile da fare.

Pare che l’appartamento, protagonista di alcuni scatti e video che abitano la bacheca Instagram di Alfonso Signorini, si trovi nel centro di Milano. Ciò che sappiamo con certezza è che si tratta di una casa ampia e luminosa, dominata da nuance tenue e linee minimali. Il colore dominante è il beige, seguito dal bianco e dal marrone lucido e importante dei pavimenti in parquet.

Amante delle arti e della musica, la sua casa è ricca di dettagli preziosi, quadri di pregio e un pianoforte che spesso si diletta a suonare. Inoltre, lo sa bene chi segue assiduamente le stories del conduttore Mediaset, Signorini si allena quasi quotidianamente.

Dove? Nel suo appartamento ovviamente! La casa del giornalista comprende infatti anche 2 stanze adibite a palestra. Tapis roulant, cyclette e spalliera svedese trovano spazio in 2 vani grandi quanto un bilocale.

Anche la vita sentimentale del conduttore è un’incognita. Per questo non sappiamo se questo splendido appartamento sia condiviso con qualcuno oppure no. Un inquilino certo però lo conosciamo. È Teo, un bellissimo gattone a pelo lungo dal quale Signorini non si separerebbe mai.

Quante case ha Alfonso Signorini

A questa domanda non possiamo dare una risposta certa, almeno fino a quando il diretto interessato non inizierà a sbottonarsi un po’.

Certamente, come lo confermano i social, la location più abituale è quella di cui abbiamo appena parlato ma, ad un occhio attento, non saranno sfuggiti scatti ricorrenti a Cortina D’Ampezzo.

Si tratterà di una seconda casa in montagna? Di un hotel? Di una casa vacanze? Difficile fare ipotesi anche perché la vita del conduttore è davvero frenetica. Tra set televisivi, resort, case private e luoghi di villeggiatura Alfonso Signorini è un uomo perennemente in viaggio oltre ad essere estrememente impegnato.