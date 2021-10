Emma Marrone sbotta contro gli hater dopo gli insulti per X Factor: “Ogni scusa è buona per riempire di mer**”

Gossip

Emma Marrone è una dei giudici della nuova edizione di X Factor, di cui ieri sera è andata in onda l’ultima puntata dedicata agli Home Visit. Come i suoi colleghi, l’ex vincincitrice di Amici di Maria De Filippi ha annunciato la formazione da portare ai Live. Le sue scelte però non sembrerebbero essere piaciute a tutti. Sui social infatti, Emma avrebbe ricevuto attacchi durissimi, ai quali ha risposto fra le sue storie.

Emma Marrone riceve pesanti accuse per X Factor e sbotta sui social: il suo sfogo

Durante gli Home Visit di X Factor di ieri sera, i giurati hanno scelto le formazioni da portare ai Live a partire dalla prossima settimana e Emma ha deciso di lasciare fuori Edo e Riva.

A quanto pare però, questi due sarebbero stati apprezzatissimi sui social, dove in molti avrebbero reagito arrivando perfino a insultare la Marrone. La nota cantante ha deciso di rispondere alle accuse ricevute con un messaggio molto chiaro fra le sue storie. “Se davvero vi piace un’artista o un ‘concorrente’ c’è un solo modo per dimostrarglielo– ha esordito- andando sulle piattaforme di streaming ad ascoltare a manetta i suoi pezzi”.

“Sprecare giga e fiato in spregevoli insulti sotto i miei post ovviamente vi fa sentire ‘grossi’ e ‘spelindide’” ha continuato con tono arrabbiato. “Ma non ha niente a che vedere con la MUSICA“ ha aggiunto.

Emma Marrone e i consigli agli hater dopo gli insulti per le scelte a X-Factor

Emma Marrone ha deciso di fornire un personale consiglio agli hater che si sono sfogato con lei sul suo profilo, dopo la serata di ieri. “Non fate l’errore che avete fatto l’anno scorso” ha infatti sbottato. “Invece di insultare me, andate a streammare la musica” ha suggerito ai “leoni da tastiera”.

“Solo così– ha quindi spiegato- avrete ragione e non peccherete di incoerenza“. “E non passerete per quell* che ‘ogni scusa è buona per riempire di mer** Emma Marrore‘” ha aggiunto. “Tutto chiaro? Se avete bisogno di altri consigli sono qui” la sua conclusione ironica.

Per la fase Live di X Factor, Emma ha scelto 3 artisti: Vale LP, gIANMARIA e Le Endrigo. I 3 talenti l’hanno emozionata in particolar modo, ma a quando pare è stato gIANMARIA a commuoverla maggiormente. Il rapper vicentino ha portato ai casting la sua personale versione di “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano, convincendola a prenderlo nella sua squadra.