Gemma Galgani in versione sexy Car Washer a Uomini e Donne. Tina Cipollari le tira una secchiata: i video

Uomini e Donne

Nella puntata del 22 ottobre di Uomini e Donne è andato in onda uno spettacolo particolare. Durante la sfilata femminile, Gemma Galgani ha interpretato una sexy Car Washer.

Tina Cipollari non ha apprezzato e le ha tirato un secchio d’acqua.

Gemma Galgani ha interpretato una Car Washer nella sfilata di Uomini e Donne

A Uomini e Donne è tornato un appuntamento molto amato dai tanti telespettatori, quello della sfilata. É toccato alle donne che hanno sfilato sul tema: “Come ti seduco?

”.

La prima a sfilare è stata la Dama torinese che è partita proprio col botto. Gemma Galgani, infatti, ha deciso d’interpretare una sexy Car Washer. Anche la stessa Anahi Ricca, la stylist che giudica gli outfit scelti dalle Dame, ha provato terrore alla notizia: “Non può fare Carwash… Ho paura di sapere cosa farà in passerella… Non classificato“. La stessa sensazione provata dai telespettatori a casa.

L’esibizione è stata a dir poco inquietante. Gemma Galgani si è anche passata la spugna addosso e ha ballato il modo ammiccante. Uno spettacolo di cui avremmo fatto volentieri a meno!

Gemma Galgani sexy Car Washer per la sfilata, Tina reagisce

Gemma Galgani ha deciso di esibirsi come sexy Car Washer a Uomini e Donne. L’occasione era quella della sfilata femminile. Naturalmente, Tina Cipollari non ha apprezzato questa scelta: “Io non ci voglio credere guarda… Un’autolavaggio con un soggetto del genere fallirebbe dopo due giorni… Scappano… Una che prende la spugna e se la spalma da per tutto non è stata volgare?“.

Ma con dolore si deve constatare che i Cavalieri in studio hanno apprezzato la performance. Sono stati naturalmente attaccati dall’opinionista: “Corrotti, venduti… Voti dati per pietà”.

Anche contro Gianni Sperti, che ha trovato la Dama sexy, Tina Cipollari si è espressa chiaramente: “Io per te chiamo il 118“.

Sarà stata un’illusione collettiva a far giudicare a tutti la performance come seducente. Tina Cipollari, però, ha preso spunto e ha rinfrescato le idee alla Dama, tirandole una secchiata d’acqua. D’altronde era già in parte bagnata! Maria De Filippi ha dovuto stoppare la sfilata per far sistemare lo studio, diventato scivoloso.