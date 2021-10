Gianni Muciaccia: chi è il marito di Jo Squillo da musicista a produttore discografico. Insieme da 40 anni

Chi è

Gianni Muciaccia è il marito di Jo Squillo, i due sono insieme da più di 40 anni, ma non ne abbiamo mai sentito parlare prima, complice la sua riservatezza e quella di lei.

Attenzione però, Gianni Muciaccia non è da confondere con il più famoso Giovanni Muciaccia, presentatore del programma per bambini Art Attack, ma anche lui, come la moglie, appartiene al mondo della musica.

Chi è Gianni Muciaccia, musicista, regista e marito

Non avevamo mai sentito parlare di Gianni Muciaccia prima che la moglie, Jo Squillo entrasse a far parte del cast della Casa più famosa d’Italia, il GFVip 2021.

I due si sono conosciuti negli anni ’80 ed è stata proprio la musica a farli incontrare. Lei cantante, divenuta famosa grazie alla collaborazione con Sabrina Salerno con cui cantò Siamo Donne, lui bassista in ben 2 band: i Kaos Rock e i New Wave. Ma non solo, il Muciaccia della musica è anche produttore discografico, direttore artistico e regista, ma solo per amore.

È stato proprio per amore della moglie che Muciaccia ha vestito i panni del regista per il programma ideato da Jo Squillo TV Moda.

Come è nato l’amore tra Jo Squillo e Gianni Muciaccia

La coppia sta insieme da ben 40 anni ed è stata proprio la musica a farli avvicinare. Si sono conosciuti negli anni ’80 quando lui suonava nella band punk che lui stesso aveva fondato, i Kaos Rock e lei aveva collaborato con qualche canzone.

La carriera musicale è decollata solo per Jo Squillo, mentre Gianni Muciaccia ha preferito passare dietro le quinte. È infatti oggi un importante produttore discografico che segue numerosi artisti.

La coppia non ha figli, anche questa è un’indiscrezione che Jo Squillo ha deciso di far uscire fuori dalla sua vita privata: “Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata.

Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo. Ho un’azienda con cui do lavoro a tanti giovani. Nei loro confronti mi pongo in maniera educativa. Il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me”.