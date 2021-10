Katia Ricciarelli accusa Alex Belli al GF Vip: “Siamo venuti qua a recitare?”. Furiosa lite in giardino

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un acceso battibecco tra Alex Belli e Katia Ricciarelli in giardino. Pomo della discordia l’interpretazione storpiata di un brano di Lucio Battisti da parte dell’attore: alla cantante non è andato giù il modo in cui si sia atteggiato da teatrante, mostrando la sua vera natura. “Più sinceri e meno attori” il monito, ai limiti dell’accusatorio, rivolto dalla donna al suo coinquilino.

Katia Ricciarelli si scaglia contro Alex Belli: accesa lite al GF Vip

Saltano gli schemi al Grande Fratello Vip e quella che sembrava essere una bella e sincera amicizia, ora forse non lo è più.

Tra Alex Belli e Katia Ricciarelli qualcosa si è rotto e l’ha dimostrato il furioso alterco scatenatosi nel giardino della Casa. La cantante lirica ha mal digerito un’interpretazione di un brano di Lucio Battisti eseguita dall’attore poche ore prima in cucina. Fatto che ha acceso gli animi, con il ragazzo che si è scagliato contro l’eccessiva pesantezza della coinquilina: “Stavamo cucinando, ridendo e scherzando come facciamo sempre“.

Ma per Katia Ricciarelli il nocciolo della questione è la falsità con cui ha interpretato quel brano.

“C’è un modo di scherzare, non si può sempre scherzare recitando. Bisogna essere più sinceri e meno attori” il duro monito all’attore, al quale fa presente come tutti i concorrenti siano al Grande Fratello non per recitare ma per mostrare se stessi: “Siamo venuti qua a recitare? Allora comincio anche io a recitare“.

L’affondo di Katia Ricciarelli all’attore: “Finalmente è venuto fuori il vero Alex“

I toni della lite rimangono accesissimi, con Alex Belli che si sfoga apertamente contro la Ricciarelli: “Non è possibile che mi devo sentire giudicato perché canto una canzone storpiata di Lucio Battisti“.

La cantante lirica gli fa presente come non siano state le parole storpiate a non aver digerito, quanto piuttosto il modo in cui l’abbia fatto: “Le parole mi andavano bene, ma mi andava male il modo in cui la cantavi… Nominare, spettegolare… ma perché dobbiamo dare un’impressione così a casa?“.

Sentendo l’attore alzare continuamente la voce, la cantante lirica lo ammonisce all’istante: “Sei in una casa con altre 22 persone: rispetta anche gli altri“. Belli, visibilmente innervosito, si scaglia nuovamente contro di lei: “Io rispetto, ma posso cantare quello che voglio?

Posso avere la libertà di esprimermi?“. Il confronto si conclude con una arrabbiatissima Katia Ricciarelli: “Fai quello che vuoi, basta! Finalmente è venuto fuori il vero Alex“.