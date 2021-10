Paolo Bonolis al telefono al GF Vip, fuoriprogramma in diretta: il siparietto con la moglie Sonia Bruganelli

Grande Fratello

Paolo Bonolis interviene in collegamento telefonico nella diretta del Grande Fratello Vip. Il fuoriprogramma in apertura seguito da un siparietto con la moglie Sonia Bruganelli

Inaspettato fuoriprogramma al Grande Fratello Vip, nell’apertura della puntata di questa sera. In studio Alfonso Signorini parla con Sonia Bruganelli del rapporto con il marito Paolo Bonolis, sino a quando in collegamento telefonico interviene proprio il conduttore. Bonolis ricorda il romantico gesto con il quale conquistò la sua Sonia, ponendo fine ai chiacchiericci degli ultimi giorni.

Paolo Bonolis interviene al GF Vip: colpo di scena in diretta

Negli ultimi giorni si è parecchio parlato della storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Dalla puntata del Grande Fratello Vip dello scorso lunedì, in particolare, è uscito fuori un inedito retroscena sulla loro storia e su come il conduttore conquistò la sua dolce metà. L’opinionista del reality ha ammesso che, al momento in cui lo conobbe, Bonolis millantava di avere barche e molte altre cose. Dichiarazioni che hanno generato un brusio generale nei giornali di cronaca rosa. Sino ad arrivare alla puntata di questa sera con un inaspettato fuoriprogramma in apertura.

Alfonso Signorini, dopo aver salutato le sue opinioniste, affronta il discorso con Sonia Bruganelli.

L’opinionista, parlando di come il conduttore la conquistò, rivela: “Ero uno di quei pesci difficili da prendere. Ero un pesce molto ambito e ha usato l’esca giusta“. Il colpo di scena però è dietro l’angolo perché, in diretta, interviene lo stesso Paolo Bonolis in collegamento telefonico.

Paolo Bonolis e il gesto romantico verso Sonia Bruganelli

“Buonasera” il saluto di Paolo Bonolis a tutti i presenti in studio. Alfonso Signorini ha così modo di fare chiarezza su questa vicenda, dicendogli: “Tu che promettevi alla Bruganelli navi mai esistite, ristoranti, night club…” L’opinionista interrompe subito il giornalista con ironia: “Night club lo stai aggiungendo tu“.

E con altrettanta ironia Paolo Bonolis si rivolge a lui: “Allora Signorini, innanzitutto prima di iniziare la trasmissione non passare dall’osteria perché sennò mi arriva ubriaco“.

Successivamente arriva il momento della verità, con Bonolis che spiega in maniera chiara come conquistò la sua Sonia. E, soprattutto, ponendo fine alla questione sulle sue ricchezze tanto millantate da giovane: “Io a lei ho fatto una promessa: ho detto a quella che avrei voluto diventasse mia moglie, che sarei andata a prenderla a Ibiza con una barca che ho definito mia allora, perché ci stavo solo io.

Sono andata a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo ammantato di stelle“. Sonia Bruganelli chiude il divertente siparietto affermando: “Era un’esca molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del Mediterraneo“.