Peppermint – L’angelo della vendetta: trama, cast e trailer del film in prima tv assoluta su Italia1

Nel film in onda questa sera la protagonista Riley si dovrà macchiare le mani per vendicare il marito e la figlia rimasti uccisi per mano di un malavitoso.

Italia1 nella prima serata di venerdì 22 ottobre 2021 manda in onda per la prima volta assoluta l’adrenalico film action dal titolo Peppermint – L’angelo della vendetta. La pellicola sarà in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul canale Mediaset e mostrerà al pubblico televisivo italiano la storia di Riley, una giovane che non trova giustizia per i suoi cari finiti ammazzati da un capo della malavita e pertanto decide di tronare anni dopo sulla scena a farsi giustizia da sola. La trama ed il cast del film Peppermint – L’angelo della vendetta in onda su Italia1.

Peppermint – L’angelo della vendetta: il cast della pellicola

Peppermint – L’angelo della vendetta (dal solo titolo di Peppermint in lingua originale) è un film statunitense di genere action uscito n elle sale cinematografiche nel 2018 e diretto da Pierre Morel, regista e direttore della fotografia che aveva stupito il pubblico alla regia per la direzione di Io vi troverò con Liam Neeson come protagonista.

La protagonista della storia è Riley, una donna in cerca di vendetta, interpretata dall’attrice statunitense Jennifer Garner, famosa presso il grande pubblico per aver vestito i panni dell’agente della CIA Sydney Bristow nella serie televisiva Alias, oltre che per aver preso parte a progetti come Pearl Harbor, Prova a prendermi, il film di Daredevil e 30 anni in 1 secondo fino all’indimenticabile Dallas Buyers Club.

Al suo fianco figurano attori meno noti come John Gallagher, John Ortiz, Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh e Richard Cabral.

Peppermint – L’angelo della vendetta: la trama del film

Riley dovrà trasformarsi in una killer senza timore quando dopo una ritorsione perde il marito Chris e la figlia di dieci anni Carlie.

Entrambi sono finiti ammazzati per mano di Diego Garcia, un malavitoso spietato. La donna una volta riuscita a riconoscere gli assassini porta le prove al processo che finisce nel nulla a causa della corruzione di Garcia nei confronti del giudice chiamato ad esporsi sulla vicenda.

Riley decide così di farsi giustizia da sola e di uccidere tutti coloro i quali he hanno rovinato la sua vita e quella dei suoi cari solo dopo essere diventata un’abile assassina. Al suo ritorno la donna seminerà il panico.