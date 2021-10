Uomini e Donne anticipazioni 22 ottobre: Gemma Galgani e Costabile di nuovo protagonisti del programma

Uomini e Donne

Gemma Galgani ha cominciato l’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne non nel migliore dei modi. La Dama, infatti, ha ricevuto vari rifiuti e ha chiuso velocemente una conoscenza. Si tratta degli incontri con il Cavaliere Pierluigi, che si sono conclusi con una lite.

Solo da qualche puntata per Gemma Galgani è tornato il sereno. In studio la Dama torinese ha conosciuto Costabile, con il quale è nato un sostanziale feeling. I due hanno raccontato già in puntata le loro prime uscite e, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 22 ottobre Gemma Galgani e Costabile torneranno protagonisti.

Uomini e Donne anticipazioni 22 ottobre: le nuove uscite di Gemma Galgani e Costabile

Gemma Galgani sta vivendo una forte conoscenza amorosa con Costabile.

Il Cavaliere e la Dama sono stati protagonisti di un’esterna, filmata dalla redazione, che ha messo in luce la loro voglia di conoscerci. Tra i due, infatti, già nel primo incontro, è scattato un bacio. Gemma Galgani è sembrata molto soddisfatta del percorso di conoscenza intercorso. Ma anche Costabile ha dichiarato di trovarsi bene con la Dama e di voler andare avanti nella frequentazione.

Secondo le anticipazioni della puntata del 22 ottobre, a Uomini e Donne, Gemma Galgani e Costabile racconteranno le nuove uscite. Tra i due sarà ancora tutto sereno? Gli scambi passionali del primo incontro si saranno ancora ripetuti?

Uomini e Donne anticipazioni 22 ottobre: il racconto di Biagio Di Maro e Daniela

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 22 ottobre potrebbe tornare protagonista Biagio Di Maro. Il cavaliere è sempre al centro delle polemiche per i suoi atteggiamenti con le Dame. Biagio Di Maro dà molta importanza al contatto fisico e, per problematiche legate a quest’aspetto della relazione, ha chiuso la frequentazione con Sara.

Dopo la parentesi con Rosy e la lite furiosa in studio, adesso il Cavaliere esce con Daniela. Secondo le anticipazioni, nella puntata del 22 ottobre i due protagonisti del parterre racconteranno la loro seconda uscita.