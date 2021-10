Anna Valle e il retroscena su Gianni Morandi: a Verissimo l’attrice rivela come scoprì la passione per il set

Programmi TV

Anna Valle ha rivelato un retroscena sulla sua vita professionale, spiegando per quale motivo abbia deciso di lavorare nel cinema e in tv. A Verissimo l’attrice ammette che galeotto fu Gianni Morandi, che decise di renderla il volto protagonista del videoclip di una sua storica canzone. Per lei è in arrivo un dolcissimo video-messaggio dal cantante, che ricorda il successo dell’attrice e la riempie di complimenti.

Anna Valle e il video-messaggio di Gianni Morandi a Verissimo

Anna Valle ha rilasciato un’intima intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

Proprio all’inizio della profonda chiacchierata con la conduttrice, l’attrice ha ricevuto un bellissimo video-messaggio da alcuni esponenti dello spettacolo: da Loretta Goggi a Gianni Morandi, sino a Irene Ferri. Tutti colleghi con i quali ha collaborato, sul set di una fiction o su quello di un video-clip musicale. E, parlando proprio di musica, l’attrice si è lasciata andare ad un importante dichiarazione su Gianni Morandi.

Nel video-messaggio il cantautore ha elogiato Anna Valle, ricordando quando fu protagonista del video-clip musicale del suo brano Giovane amante mia, datato 1996.

Morandi la elogia così: “Anna Valle mi piace moltissimo. Ho sentito che qualche volta lei ha detto che ha avuto fortuna perché ha fatto un video con me e che questo l’ha aiutata ad avere successo. Non lo credo proprio: lei avrebbe avuto comunque successo perché ha un carattere straordinario“.

Anna Valle e il retroscena su Gianni Morandi

Gianni Morandi prosegue: “Negli anni Anna è cresciuta molto, perché ha studiato, si è impegnata e abbiamo visto i risultati che ha raggiunto. Oggi è un’ottima attrice e farà ancora cose meravigliose.

Ciao Anna, ti mando un bacio“. Parole di elogio per la talentuosissima attrice, che rimane meravigliata e spiega come sia stato importante il cantautore per l’inizio del suo percorso professionale. Proprio dopo aver prestato il volto al suo video-clip, l’attrice si è resa conto che il cinema sarebbe stata la sua unica e vera strada. Ed è proprio dal 1996 che Anna Valle ha iniziato a lavorare sul set, prima per alcuni fotoromanzi e poi per le sue prime fiction televisive.

“Gianni è la persona con cui ho scoperto di voler fare questo lavoro” ha ammesso Anna Valle a Silvia Toffanin.

Galeotto fu dunque Gianni Morandi, che in qualche modo la ‘scoprì’ e portò in lei la consapevolezza di poter diventare un’attrice di successo.