Anni da cane: il nuovo film è sbarcato su Prime Video e c’è anche Achille Lauro

TV e Spettacolo

Il nuovo film di Amazon Prime Video è sbarcato in catalogo in questi giorni e mostrerà agli abbonati una divertente commedia che vanta la presenza del cantante Achille Lauro.

Anni da cane è il primo film italiano originale creato per Amazon Prime Video che racconta la divertente vita di Stella, protagonista molto fantasiosa della pellicola che crede che i suoi anni siano paragonabili a quelli dei cani e che dunque valgano per 7 volte. Per la regia di Fabio Mollo, il prodotto è sbarcato sul catalogo di streaming venerdì 22 ottobre 2021 svelando anche il cameo del cantante Achille Lauro nei panni di se stesso.

Anni da cane: la trama della pellicola

Stella è una adolescente ricca di fantasia vicina a compiere 16 anni che crede che ogni anno vale per sette e pertanto crede di averne ben 112.

Questo è l’incipit della divertente commedia dal titolo Anni da cane, arrivata a rimpolpare lo sconfinato catalogo di Amazon Prime Video venerdì 22 ottobre 2021.

Un prodotto fresco e divertente, con delle punte drammatiche, totalmente realizzato e prodotto in Italia per la piattaforma di streaming che farà divertire gli adolescenti nostrani. Stella, pensando di essere già vicina alla fine della sua in realtà breve vita per colpa di una strana malattia, pensa di dover mettere nero su bianco una lista di cose da fare prima del suo 16esimo compleanno.

La sua idea, redatta con l’amica di sempre, si scontrerà con le turbe e le gioie del primo amore, rappresentato da Matteo, che le sconvolgerà la vita oltre che la lista.

Anni da cane: il cast del film disponibile su Amazon Prime Video

Il cast del film vede la partecipazione di alcuni giovani attori in rampa di lancio nel nostro cinema. Stella è interpretata da Aurora Giovinazzo, già vista in La classe degli asini e che presto apprezzeremo in Freaks Out, mentre Matteo prende il volto di Federico Cesari, già uno dei protagonisti in Skam Italia.

Al loro fianco è presente anche Achille Lauro per un piccolo cameo nel ruolo di se stesso mentre canta anche la colonna sonora del film dal titolo Io e Te.