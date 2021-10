La Bella e la Bestia: una lettura differente del capolavoro Disney con Vincent Cassel in onda stasera su Italia1

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di sabato 23 ottobre 2021 è l’adattamento cinematografico di un grande classico della letteratura mondiale. La pellicola La Bella e la Bestia va in onda a partire dalle ore 21:20 sul canale Mediaset con il divo Vincent Cassel nei panni del principe maledetto dal sortilegio che lo ha reso una bestia cattiva relegata in un castello magico. La trama ed il cast della pellicola che rimane più fedele all’opera letteraria.

La Bella e la Bestia: il cast della pellicola in onda su Italia1

La Bella e la Bestia (dal titolo in lingua francese di La Belle et la Bête) è un film del 2014 diretto da Christophe Gans.

La pellicola è l’adattamento cinematografico della nota fiaba La Bella e la Bestia in una versione che resta più fedele all’opera letteraria a differenza del cartone animato Disney.

I protagonisti della celebre storia sono ovviamente la Bestia e la Bella interpretati rispettivamente dagli attori Vincent Cassel e Léa Seydoux. Entrambi francesi come la produzione di questo film, sono interpreti il primo dalla lunga carriera e la seconda in rampa di lancio negli ultimi anni dopo la vittoria della Palma d’oro a Cannes per il film La vita di Adele ed il successo riscosso presso il grande pubblico per il ruolo di Madeleine Swann nei film Spectre e No Time to Die appartenenti alla saga di James Bond.

Gli interpreti principali sono André Dussollier nel ruolo del mercante, Eduardo Noriega nei panni di Perucas, Myriam Charleins in quelli di Astrid e Audrey Lamy in quelli di Anne.

La Bella e la Bestia: la trama del film

All’alba del 1800 un mercante finito in disgrazia affronta un pericoloso viaggio nel quale scopre un castello magico situato in un regno incantato abitato da una strana Bestia.

Affascinato da una rosa trovata nel castello che voleva regalare ad uno dei suoi sei figli di nome Bella, il mercanto si maccherà del suo furto per finire condannato a morte dalla stessa Bestia.

Nel tentativo di sacrificarsi per il padre, Bella si offre di sostituirlo per pagare il suo debito ed andare ad abitare con quella strana creatura. Una volta arrivata a castello la giovane conoscerà chi lo abita e capirà che un sortilegio dona magia e allo stesso tempo terrore in quel luogo.

L’unico punto di contatto tra la prigioniera e la Bestia sarà per l’ora di cena, un momento fondamentale che gli permetterà di conoscersi e di instaurare un amore vero che libererà la Bestia dal sortilegio che lo ha trasformato da principe in una orrenda creatura.