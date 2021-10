Mietta salta Ballando con le stelle, la cantante è positiva al Covid: l’annuncio di Milly Carlucci

Programmi TV

Brutto colpo per Mietta: la cantante è risultata positiva al Covid ed è così costretta a dare forfait a Ballando con le stelle. Ipotesi eliminazione per lei e per il partner Maykel Fonts

Ballando con le stelle perde un concorrente nel corso della seconda puntata. Mietta, infatti, è risultata positiva al Covid e per questo motivo ha dovuto dare forfait questa sera. L’annuncio è arrivato da Milly Carlucci a inizio diretta, per poi collegarsi con la cantante. Il suo destino nello show è in bilico e, se il partner Maykel Fonts non si esibirà stasera, la coppia rischierebbe l’eliminazione.

Mietta è positiva al Covid: salta l’esibizione a Ballando con le stelle

Colpo di scena in apertura di puntata a Ballando con le stelle.

Mietta è stata costretta a dare forfait in quanto positiva al Covid e, per questo motivo, stasera non si esibirà al fianco del partner di danza Maykel Fonts. L’annuncio di Milly Carlucci ha spiazzato tutti quanti, con la conduttrice che è riuscita a video-collegarsi con la concorrente costretta a rimanere isolata. “Ed ecco Mietta in collegamento perché, purtroppo, è risultata positiva. Dolore dolore dolore…” le parole della Carlucci.

“Io sto bene, è una positività senza sintomi” rassicura Mietta. Sinceratasi circa le condizioni di salute della sua concorrente, Milly Carlucci ha spiegato come sono andate le cose.

E, soprattutto, ha anticipato il probabile futuro della coppia di ballo: il rischio eliminazione. “L’altra parte della coppia, Maykel, ha fatto due tamponi rapidi e per due volte è negativo. In serata dovrebbe avere la risposta al suo tampone molecolare e vedremo cosa succederà. Perché se avremo uno dei due partner che balla su questa pista, la coppia rimane in gara, altrimenti sarà eliminata“.

Mietta e l’incoraggiamento di Milly Carlucci: “Ti vogliamo un bene immenso“

Mietta e Maykel Fonts, dunque, rischierebbero la squalifica, a patto che il ballerino si sia negativizzato e possa quindi esibirsi questa sera, anche se in solitaria.

In caso contrario la coppia sarà purtroppo fuori dai giochi. Da Milly Carlucci arrivano parole di incoraggiamento per la cantante: “In bocca al lupo, noi ci teniamo in contatto, ti vogliamo un bene immenso. Magari ci ritroveremo più tardi per un ballo a distanza, tu lì e Maykel qua“. Mietta, sconfortata per la sua positività, promette: “Tornerò“.

Il destino di Mietta è dunque in bilico e, in serata, Milly Carlucci annuncerà novità. Riuscirà Maykel Fonts ad esibirsi e a salvaguardare la permanenza della coppia in gara?