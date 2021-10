Soleil Sorge scoppia in lacrime di fronte a mamma Wendy: commovente incontro nel giardino del GF Vip

Grande Fratello

Grande commozione per Soleil Sorge che, nella Casa del Grande Fratello Vip, ritrova mamma Wendy. In giardino la ragazza si lascia andare alle lacrime

Momento di grande commozione per Soleil Sorge che, nella Casa del Grande Fratello Vip, riceve la visita a sorpresa di mamma Wendy. La ragazza scoppia in lacrime quando, in giardino, vede spuntare una delle figure più importanti per lei. “Siamo tutti orgogliosi di te, sei meravigliosa” le parole della donna, che è stata vicina alla ragazza in uno dei momenti più dolorosi della sua vita.

Soleil Sorge ricorda il primo fidanzato Kevin: il dolore al GF Vip

Il Grande Fratello Vip ha voluto preparare per Soleil Sorge una bellissima sorpresa, nel corso della puntata di questa sera.

Uno spazio dedicato alla concorrente e a una delle persone più importanti della sua vita: mamma Wendy. La ragazza viene inizialmente convocata da Alfonso Signorini in separata sede, per parlare privatamente con lei di uno dei dolori più grandi della sua vita: la morte del primo fidanzato Kevin, a causa di un overdose.

“Avevo 16 anni e lui 18. Ci siamo conosciuti attraverso degli amici in comune ed è nato subito questo amore, durato poco più di un anno” ha raccontato Soleil Sorge tra le lacrime, ricordando Kevin.

La morte del ragazzo ha rappresentato un dolore profondo anche per lei, che si è più volte rammaricata per non essere riuscito a salvarlo: “Mi sono rimproverata per tutta la vita, finché ho realizzato che non era colpa mia. Forse avrei potuto salvarlo, chi lo sa, però prima di tutto bisogna fare tanto per se stessi. Io allora non potevo, avevo 16 anni e ho cercato di fare il possibile“. E aggiunge: “Gli sono rimasta vicino fino all’ultimo. È stato forse uno dei momenti più bui della mia vita. Uno dei momenti che ha dato il via a una nuova vita“.

Soleil Sorge in lacrime davanti a mamma Wendy

Al fianco di Soleil Sorge, in questo momento di grandissima difficoltà, c’è sempre stata mamma Wendy.

Ed è proprio lei che ha voluto farle una sorpresa, palesandosi nel giardino della Casa per incontrarla dopo tante settimane di distacco. “Mi manchi alla follia” le parole della donna, di fronte alla quale Soleil scoppia in lacrime rivelando un tratto di personalità davvero inedito, fragile e intimo allo stesso tempo. Le parole di mamma Wendy sono un incentivo per lei: “Ti ho vista piangere. Lo so il dolore che hai sofferto tu. Però ti ha dato questo dono, un potere che sei così sensibile e ti apri a un mondo, a così tanta gente.

È un potere che non devi dare per scontato. Sei fortissima, stai facendo questa esperienza che dà gioia a tutti. Io sto appiccicata alla televisione. Siamo tutti orgogliosi di te, sei meravigliosa“.

“Sono così felice, mi manchi come l’aria. Ti ho pensato tutti i giorni” le risponde Soleil tra le lacrime. Alfonso Signorini interviene proprio per parlare della fragilità mostrata dalla ragazza negli ultimi giorni, e chiede a Wendy chi sia veramente Soleil. “Soleil è quella che vedi dietro la corazza” la risposta al conduttore. La Sorge saluta la madre con parole al miele: “Grazie per tutto perché sei la mia forza interiore“.