Vin Diesel al matrimonio della figlia di Paul Walker, dolcissimo gesto dell’attore: le immagini

Meadow Walker, figlia del compianto attore americano Paul Walker, è convolata a nozze con l’attore Louis Thornton-Allan in una cerimonia intima e privata. Ad accompagnare la sposa all’altare è stato nientemeno che Vin Diesel, che con Paul Walker ha condiviso il set della saga di Fast and Furious e che era uno dei suoi amici più stretti. Alcuni scatti delle nozze sono stati condivisi dalla ragazza sul proprio profilo Instagram.

Meadow, figlia di Paul Walker, si è sposata: il dolcissimo gesto di Vin Diesel

Fiori d’arancio per Meadow Walker e il compagno Louis Thornton-Allan, che hanno deciso di convolare a nozze in un’intima cerimonia tenutasi nella Repubblica Domenicana.

La figlia di Paul Walker, il compianto attore che perse tragicamente la vita nel 2013, ha coronato il suo sogno d’amore con il fidanzato sul lungomare, circondata dal calore di una cerchia ristretta di intimi.

E, soprattutto, Meadow è stata accompagnata all’altare da una delle figure più importanti nella vita del compianto padre: Vin Diesel. L’attore è stato amico intimo di Paul Walker, con il quale condivise il set degli episodi della saga di Fast and Furious e costruendo un grande rapporto di fratellanza.

Su Instagram la ragazza, di bianco vestita e con un meraviglioso bouquet in mano, ha condiviso due scatti dell’intima cerimonia: il primo la ritrae al fianco di Vin Diesel, in un completo azzurro, il secondo assieme al neo-marito Louis in giacca e cravatta. Attorno a loro pochi intimi, che hanno festeggiato la coppia in questo giorno così speciale.

Cerimonia intima per Meadow Walker e il neo-marito Louis

“La pandemia ha avuto un impatto sui nostri piani” ha spiegato la ragazza alla rivista Vogue.

“La famiglia di Louis non ha potuto partecipare. Anche molti amici intimi che consideriamo familiari non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni del viaggio“. Nonostante le limitazioni legate all’emergenza sanitaria, la cerimonia si è comunque celebrata in un’atmosfera intima e romantica: “Non avremmo potuto immaginare che fosse perfetto e più personale, e onestamente è stato facile e semplice. Louis e io sapevamo esattamente cosa volevamo fin dall’inizio. È stata una celebrazione molto intima“.

Al matrimonio di Meadow Walker figura importante sarebbe stata quella di papà Paul.

L’attore americano scomparve tragicamente il 30 novembre 2013 in seguito ad un incidente stradale, con l’auto su cui viaggiava che andò a fuoco dopo essersi schiantata contro un lampione e due alberi. Paul Walker morì per gli effetti dei traumi e delle ustioni in seguito all’incidente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della famiglia e nel mondo del cinema.