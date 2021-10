Cesara Buonamici e il rapporto con la madre Rosa: a Verissimo la giornalista racconta un divertente aneddoto

Programmi TV

Cesara Buonamici ha raccontato a Verissimo il rapporto speciale che la lega a mamma Rosa, sua grande sostenitrice nell’attività di giornalista. Il noto volto del Tg5 si lascia andare ad intime dichiarazioni, descrivendo la grande forza che sua madre ha sempre mostrato in famiglia e i piccoli rimproveri che le rivolge quando la vede in tv. A tal proposito, la conduttrice racconta un divertente aneddoto.

Cesara Buonamici e il rapporto speciale con la madre Rosa

Cesara Buonamici ha posato per un pomeriggio i panni della giornalista ed è stata ospite di Verissimo, in uno dei rari momenti di confessioni e intimi racconti.

Al centro della notizia, questa volta, c’è proprio la vita della storica conduttrice del Tg5, segnata da un grande affetto in famiglia e dai successi sul piccolo schermo al servizio del giornalismo e dell’informazione.

Una Cesara Buonamici inedita si è sbottonata sulla sua vita, raccontando inediti frammenti di sé. A cominciare dallo speciale rapporto con la madre Rosa: “Mia mamma ha compiuto 92 anni il 29 settembre. È una roccia, così come la vedi, con quell’aria un po’ birichina.

È molto spiritosa, fa grandi battute ed è un comandante nato. Mamma ha sempre tenuto d’occhio noi, tutta la situazione, ha dato a me e mio fratello i fondamentali del comportamento e questa è la linea-guida principale“.

Cesara Buonamici e il divertente aneddoto su mamma Rosa

Silvia Toffanin fa notare alla sua ospite come, molto spesso, crescendo si diventi genitori dei propri genitori, accudendoli e stando loro al fianco. Cesara Buonamici coglie tale spunto per parlare del rapporto con la madre Rosa ad oggi: “Si diventa genitori dei propri genitori, ma ti dico la verità: mia mamma è sempre lei, non sono diventata io sua madre ma è sempre lei che ha il polso della situazione.

Ha una tempra straordinaria“.

Grandi risate, successivamente, quando la giornalista rivela un divertente aneddoto sulla mamma. Sua grande sostenitrice, spesso si lascia però andare a qualche ironica critica quando vede la figlia al timone del Tg5: “In tv mi rimprovera se sono pettinata male o se non sono vestita come pensa che io mi debba vestire. Ha sempre qualcosa da dire, ma per il resto non mi rimprovera. Mi segue molto“.