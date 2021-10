Harrison Ford perde la carta di credito in spiaggia a Mondello: a riportargliela è il figlio di Borsellino

TV e Spettacolo

È tutto vero, non si tratta di un caso di omonimia o di uno scherzo, Harrison Ford ha davvero incontrato Manfredi Borsellino, figlio del giudice ucciso nel 1992. I due si sono conosciuti perché l’attore aveva perso la sua carta di credito su una bellissima spiaggia siciliana in cui aveva deciso di fare un tuffo. Ford si trova in Sicilia per girare il quinto capitolo di Indiana Jones.

Harrison Ford, disavventura a Palermo: perde la carta di credito ma gliela ritrova Borsellino

Stando a quanto riportano da numerose fonti locali, l’attore americano Harrison Ford si trova in Sicilia, in questi giorni, per girare alcune scene del nuovo film di Indiana Jones, arrivato al quinto capitolo.

Approfittando del caldo, l’attore avrebbe deciso di fare un bagno sulla spiaggia di Mondello (Palermo) e, nella distrazione la carta di credito gli sarebbe scivolata dalla tasca. A quanto pare, non sono bastati i numerosi agenti di sicurezza che gli girano intorno per evitare l’imprevisto capitato ad Harrison Ford.

La carta di credito è stata ritrovata da un cittadino che si era trovato sulla stessa spiaggia poco dopo che l’attore fosse andato via e ha ben pensato di portarla al distretto di polizia di Mondello per ritrovare il proprietario.

Il distretto in questione è diretto da Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo Borsellino ucciso dalla mafia nel 1992. Quando i poliziotti si sono ritrovati davanti la carta di credito, hanno pensato a uno scherzo o a un caso di omonimia e invece, dopo attenti controlli, si è scoperto che il proprietario era proprio il famosissimo attore Harrison Ford.

La foto ricordo dell’incontro tra Harrison Ford e Manfredi Borsellino

È stato proprio Borsellino il primo a prendere contatti con l’attore e a riportargli la carta di credito smarrita.

La felicità di Harrison Ford e la casualità dell’incontro sono state immortalate da una foto ricordo in cui vediamo ritratti l’attore Harrison Ford, Manfredi Borsellino e due agenti della polizia di Mondello.

#PALERMO 🇮🇹 Harrison Ford perde la carta di credito a Mondello ma un cittadino sul posto la ritrova e la consegna alla Polizia in pochi minuti sono riusciti a scovare l'attore e il Commissario Manfredi Borsellino gliela restituisce,Grande gesto

Viva la Sicilia con orgoglio 🙏❤ pic.twitter.com/7Do4OrMACA — Albino Contentezza 🇮🇹 (@Albinocontente4) October 23, 2021

Secondo quanto riportato da alcune fonti locali, Borsellino ha dichiarato: “Io ero lì per fare il mio dovere. L’unico strappo che mi sono concesso è una foto da conservare con Harrison Ford. È un mito, tutti siamo cresciuti con lui, ma è anche affabile e alla mano, gentilissimo”.

Uno strappo comprensibile, quando ti trovi di fronte all’attore simbolo di celebri film come Star Wars, Jurassic Park e Blade Runner.