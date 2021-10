La notte di Scherzi a Parte di Enrico Papi: il meglio della stagione in onda nella puntata di domenica 24 ottobre

Programmi TV

L’ultima edizione di Scherzi a parte si è conclusa settimana scorsa con l’ultima puntata che ha mostrato agli spettatori gli ultimi scherzi realizzati dalla perfida squadra del programma Mediaset. Quello di Enrico Papi è stato un ritorno di tutto rispetto dopo anni lontano da casa sua e la rete ha pensato bene di celebrare lui ed il programma con il meglio di questa edizione che andrà in onda domenica 24 ottobre 2021. La notte di Scherzi a parte va in onda su Canale 5 in prima serata a partire dalle ore 21:30. Quello che gli spettatori potranno rivedere nel divertente appuntamento.

Scherzi a parte: il bilancio di questa edizione

Scherzi a parte nel corso di questa ultima stagione ha ottenuto dei discreti risultati in grado di catturare l’attenzione del pubblico di Canale 5, piazzandosi svariate volte davanti alle proposte di Rai1.

Il programma ha infatti mantenuto una media stabile intorno al 15% di share durante tutta la nuova edizione condotta da Enrico Papi.

La sesta puntata dello show ha chiuso al secondo posto negli ascolti di domenica 17 ottobre 2021 dietro la fiction Rai dal titolo Cuori, chiudendo la messa in onda inedita degli scherzi al 14,6% di share.

Chissà se questi dati potranno bastare al conduttore romano per confermarmi non solo alla conduzione del programma ma come uno dei presentatori di punta della scuderia Mediaset.

Scherzi a parte: le anticipazioni della puntata speciale di domenica 24 ottobre

In una intervista a Tv sorrisi e canzoni Papi ha raccontato: “Sarà un meglio del meglio, nel senso che cercheremo di riproporne il più possibile in versione ridotta, anche per chi li vede per la prima volta. Ma ho i miei preferiti.

Lo chef Vissani ha reagito in modo esasperato, si è infuriato esattamente come ci aspettavamo. Massimo Giletti era così agitato per la situazione paradossale che non voleva neanche firmare la liberatoria. E che dire di Mario Giordano? Nel suo programma “Fuori dal coro” si occupa spesso del tema delle case occupate, e noi siamo andati proprio a occupargli la casa!“.

La puntata di domenica 24 ottobre 2021 sarà quindi l’occasione per Enrico Papi di far rivivere al pubblico alcuni degli scherzi più iconici di questa edizione. Come anticipato dal promo che in questi giorni circola su Canale5, i telespettatori si troveranno di nuovo di fronte gli scherzi fatti a Vladimir Luxuria, quello a Federica Pellegrini, ai giornalisti Mario Giordano, Massimo Giletti e Nicola Porro, al cantante Al Bano ed anche quello all’attrice Manuela Arcuri e tanto altro ancora con la riproposizione degli scherzi fatti in diretta in studio.