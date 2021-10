Million Day Estrazione 24 ottobre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Domenica 24 ottobre 2021 torna il Million Day con una nuova estrazione dei 5 numeri che formano la combinazione vincente. Leggi la nuova cinquina in arrivo a partire dalle ore 19:00.

Un altro appuntamento giornaliero con il gioco del Million Day chiude la un’altra settimana del mese di ottobre. Si terrà oggi domenica 24 ottobre 2021 la nuova estrazione della cinquina vincente del gioco in grado di regalare fino ad un milione di euro, seppur quasi impossibile da raggiungere, che torna a fare gola anche oggi ai tanti giocatori appassionati. Leggi i numeri estratti a partire dalle ore 19:00 e sarà disponibile da consultare da qualche minuto dopo.

Tutti i numeri estratti del Million day, giorno per giorno.

Tutte le estrazioni che avvengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: quali sono le regole e come giocare

Ecco quali sono le regole per giocare al Million Day e a cui tutti i giocatori devono sottostare per tutti i concorsi del gioco, e che dovranno ripettare anche in occasione del concorso di oggi domenica 17 ottobre 2021.

Per prendere parte all’estrazione è necessario scommettere la cifra di 1 euro, mediante la quale sarà possibile creare la propria combinazione, si spera vincente, scegliendo 5 tra i 55 numeri a disposizione, che vanno dal numero 1 (uno) al numero 55 (cinquantacinque).

Il gioco da svariate possibilità per effettuare le proprie giocate:

una giocata singola: componendo una schedina creata con 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro.

una giocata plurima : : prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro.

: : prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro. una giocata sistemica: da la possibilità di scegliere da 6 a 9 numeri per comporre la propria tipologia di giocata a sistema, scegliendo tra sistema Integrale e sistema Ridotto.

Le cinquine vincenti delle ultime estrazioni del Million Day

Dopo le ultime sensazionali vincite dello scorsa mese che vi abbiamo raccontato nelle righe sopra, si continua con le estrazioni del Million Day alla ricerca di nuovi giocatori in grado di centrare la cinquina vincente anche quest’oggi domenica 24 ottobre 2021.

Continuerà quindi come ogni giorno la caccia alla combinazione vincente anche in questa settimana, sperando che possa riservare delle nuove soddisfazioni ai giocatori.

Le ultime estrazioni del Million Day, in modo da ricordare tutte le combinazioni estratte:

GIOVEDÌ 21/10 15 18 28 36 38 MERCOLEDÌ 20/10 19 21 26 37 41 MARTEDÌ 19/10 7 34 41 43 52 LUNEDÌ 18/10 9 13 24 27 30 DOMENICA 17/10 8 28 31 43 53 SABATO 16/10 13 15 21 27 32 VENERDÌ 15/10 12 19 23 34 42

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.