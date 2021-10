Raimondo Todaro e Francesca Tocca si baciano ad Amici su spinta di Pio e Amedeo. Commento puntata 24 ottobre

Programmi TV

Nella puntata del 24 ottobre di Amici sono stati ospiti Pio e Amedeo. Grazie alle loro richieste sfacciate Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono baciati, confermando il loro ritorno di fiamma.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: arriva il bacio

La redazione di Amici 2021 si è giocata il primo bacio della nuova edizione del talent show, direttamente in apertura della puntata di domenica 24 ottobre. Ad Amici non hanno perso tempo e hanno mandato in onda il resoconto di tutti gli scambi affettuosi di Albe e Serena, nell’imbarazzo totale dei due protagonisti.

Un inizio puntata all’insegna dell’amore perché anche Raimondo Todaro ha fatto un riferimento a Francesca Tocca: “Francesca è impegnativa“. L’argomento è stato poi ripreso dagli ospiti Pio e Amedeo, arrivati in studio con tanto di pasticcini: “É vero che siete tornati insieme?“. La ballerina ha risposto piccata: “Ma gli affari vostri?“. Comunque tra i due esperti di ballo latino è scattato il bacio. Tanto era già chiaro che ormai la pace era arrivata.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono baciati ad Amici 2021 e hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma.

Pio e Amedeo hanno indagato anche sulla polemica per il passaggio di Arisa a Ballando con le Stelle e di Todaro ad Amici: “C’è stato come il calciomercato… Abbiamo dato Arisa e 3 tronisti, abbiamo preso Todaro e settecento euro in cash“.

Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è pace ad Amici, Flaza viene eliminata

Oltre all’atteso bacio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, nella puntata di Amici del 24 ottobre c’è stato un altro accadimento molto atteso dal pubblico. Finalmente Flaza è stata eliminata dopo le continue infrazioni del regolamento.

Come ha voluto sottolineare la sua maestra Lorella Cuccarini, la cantante ha deciso di trasgredire anche questa settimana: “Per l’ennesima volta trasgredisce una delle regole della scuola“.

La ragazza è veramente incommentabile e andava cacciata via prim, a mio parere. Finalmente Lorella Cuccarini ha preso la decisione definitiva: “Purtroppo non è il primo episodio… Pensavo che tu avessi capito… Ti ho detto in maniera molto chiara che il talento non basta… Non m dai modo… Bisogno ancora di un po’ di scuola di vita… Maria per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia all’interno della scuola finisce qui oggi… Momento di crescita per te“.

La cantante si è confermata ancora una volta per quella che è, rispondendo solo: “Va bene grazie“, come sottolineato da Rudy Zerbi: “Non ho neanche sentito una scusa oggi“.

Ci ha pensato Alessandra Celentano a riscaldare l’ambiente con una richiesta impertinente al ballerino Dario: “Possiamo levare questi pantaloni, queste canottiere… Così non si vede niente… Vorrei vedere questi corpi“. Raimondo Todaro ha replicato a tono: “Maria ma andiamo sempre in onda alle due o è cambiato l’orario?“.