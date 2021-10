Alfonso Signorini ricorda l’ultima richiesta della madre prima di morire: il dolce retroscena a Verissimo

Programmi TV

Alfonso Signorini a Verissimo ha parlato del suo amore per il compagno Paolo Galimberti, con il quale fa coppia fissa da 19 anni. Il conduttore ha raccontato dettagli inediti del loro rapporto, segnato anche da un aneddoto che li lega all’adorata madre di Signorini prima della sua scomparsa. “È stato un gesto che secondo me mia mamma ha voluto fare” ammette a Silvia Toffanin raccontando il dolce ricordo.

Alfonso Signorini e il rapporto con il compagno Paolo Galimberti

Alfonso Signorini, intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, si è messo a nudo raccontando anche dettagli inediti del suo rapporto con il compagno Paolo Galimberti.

Il conduttore e l’esponente di Forza Italia fanno coppia fissa ormai da tanti anni, rinnovando il proprio legame giorno dopo giorno. “19 anni di vita insieme – ha confessato il giornalista – Noi ci rispettiamo molto, poi abbiamo due vite parallele. L’autonomia è da parte di entrambi. Ognuno ha la sua casa e la sua vita, ma si sente sempre il bisogno di ritrovarsi e stare insieme“.

Nonostante l’autonomia raggiunta, la coppia si ritrova comunque a condividere momenti più o meno belli delle rispettive vite.

E, sebbene abbiano spesso battibecchi e divergenze, entrambi sanno benissimo come ritrovare la serenità: “Anche se abbiamo due caratteri molto diversi, però ci vogliamo molto bene e so che io ci sono per lui e lui per me. Abbiamo fatto tanto cammino insieme. A volte litighiamo in modo furibondo, non ci sentiamo“.

Alfonso Signorini ricorda l’ultima richiesta della madre prima di morire

Alfonso Signorini, a seguire, ha rivelato un dolce aneddoto riguardante il compagno Paolo e l’adorata madre, scomparsa diversi anni fa.

Il conduttore confessa che il loro rapporto è sempre stato pacifico e che, anzi, sua mamma era molto affezionata a Galimberti. A tal proposito il giornalista ricorda l’ultima richiesta della madre prima di morire, richiesta legata a un regalo che il compagno Paolo le fece: “Però mi ricordo sempre quello che disse mia mamma. A lei piaceva molto Paolo, tant’è che quando se n’è andata ha chiesto alla sua badante di mettere una t-shirt che le aveva regalato Paolo, che era andato a fare una regata con la barca a vela. Poi se n’è andata con la sua maglietta addosso“.

Un dolcissimo aneddoto che legherà per sempre Paolo Galimberti alla madre del conduttore, a testimonianza dell’ottimo rapporto che avevano creato con gli anni.

Signorini ne è certo: “Me lo ricorderò sempre questo particolare. È stato un gesto che secondo me mia mamma ha voluto fare“.