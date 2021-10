TV e Spettacolo

Lutto nel mondo della televisione: James Michael Tyler, Gunther nella serie Friends, è morto. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, l’attore si sarebbe spento all’età di 59 anni. Proprio il ruolo interpretato nella famosa serie con Jennifer Aniston gli era valso la celebrità. Sui social il cordoglio di colleghi e amici.

È morto James Michael Tyler, Gunther nella serie Friends: l’attore aveva 59 anni

James Michael Tyler è morto a 59 anni, dopo una carriera di attore decollata sul set della celebre serie televisiva Friends.

Reso famoso dal ruolo di Gunther, il manager della caffetteria Central Perk in cui si sviluppavano parti delle vicende legate al cast di amici con Jennifer Aniston tra i protagonisti, sarebbe stato stroncato da una malattia.

Secondo quanto riportato in queste ore, l’attore si sarebbe spento per le conseguenze di un cancro alla prostata, diagnosticatogli nel 2018. “Il mondo lo ha conosciuto come Gunther ma per chi gli voleva bene era un attore, un musicista e un marito“: così lo ha ricordato Toni Benson, il suo agente, dopo la notizia del decesso avvenuto nell’abitazione di Los Angeles in cui Taylor viveva con la famiglia.

Proprio a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, l’attore aveva dovuto rinunciare alla reunion speciale del cast.

Morte di James Michael Tyler, il dolore di Jennifer Aniston e Matt LeBlanc

“Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato nello spettacolo e in tutte le nostre vite. Ci mancherai tanto“. È lo struggente messaggio d’addio della star Jennifer Aniston per la morte dell’amico e collega James Michael Tyler, con cui ha condiviso il set di Friends.

Parole che l’attrice ha deciso di affidare al suo profilo Instagram, accompagnate da un video che li vede insieme all’epoca della serie che restituì a entrambi una fama planetaria.

E sui social lo ricorda anche un altro attore famoso della serie, Matt LeBlanc: “Ci siamo fatti un sacco di risate amico. Ci mancherai. RIP amico mio“.