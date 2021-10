Final Score: trama, cast e trailer del film con Pierce Brosnan in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Un film action ad alta tensione è la proposta di Italia1 per questa sera. Dave Bautista sarà un ex soldato che cercherà di sventare un attentato terroristico ad uno stadio.

La proposta di Italia1 per la prima serata di lunedì 25 ottobre 2021 è una pellicola action thriller che racconta la storia di un ex soldato, di nome Michael Knox, che presente in uno stadio di Londra per vedere una partita deve sventare un attacco terroristico messo in atto da un gruppo che vuole sterminare 35mila persona. Il film Finale Score va in onda alle ore 21:20 circa su Italia1 e vede come protagonista l’ex agente segreto 007 Pierce Brosnan. Leggi la trama ed il cast del film.

Final Score: il cast e le curiosità del film

Final Score è un film del 2018 diretto da Scott Mann, regista britannico qui al suo ultimo lavoro dopo le pellicole The Tournament e Heist dalle quali prendere svariati attori presenti in questo film.

Uno di questi è Dave Bautista, qui nei panni del protagonista, l’ex wrestler di fama mondiale ormai datosi alla recitazione e ormai presente in pianta stabile nel Marvel Cinematic Universe come il Guardiano della Galassia di nome Drax oltre che nell’ultimo colossal del regista francese Villeneuve dal titolo Dune.

Al suo fianco a completare il cast l’ex agente 007 Pierce Brosnan, nei panni del migliore amico/nemico del protagonista, oltre ad altri conosciuti attori come Ray Stevenson, Kamil Lemieszewski, Julian Cheung ed anche Martyn Ford, Ralph Brown, Aaron McCusker, Alexandra Dinu, Lucy Gaskell, Craig Conway.

Final Score: la trama della pellicola

Michael Knox è un possente ex soldato lasciatosi alle spalle la sua carriera militare dopo aver visto morire, così sembrerebbe, il suo migliore amico Dimitri Belav, un ex rivoluzionario russo. Per ricordare l’amico scomparso Michael decide di portare allo stadio la sua figlioletta ma è proprio in quel teatro che si sta per abbattere la furia del fratello del rivoluzionario, pronto a sterminare i 35mila spettatori presenti alla partita.

Dovrà essere l’ex soldato a sventare i piani di questo gruppo di terroristi pronti a tutto pur di far valere le loro idee. Così Michael si servirà anche di un aiuto dal passato che tutti davano per morto.