I Bastardi di Pizzofalcone anticipazioni: su Rai1 l’ultima puntata della serie con Alessandro Gassmann

Serie TV - Fiction

Lunedì 25 ottobre 2021 su Rai1 la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone svelerà il gran finale della sua apprezzatissima terza stagione. Il sesto ed ultimo appuntamento di stagione verrà trasmesso come sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa con la messa in onda degli ultimi due episodi. Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino e Massimiliano Gallo tornano insieme per l’ultima volta nella sesta ed ultima puntata di stagione in esclusiva su Rai1. Le anticipazioni della puntata finale della terza stagione.

I Bastardi di Pizzofalcone: quando va in onda la puntata finale della terza stagione

Lunedì 25 ottobre 2021 su Rai1 la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone arriva a svelare il suo gran finale nel sesto ed ultimo appuntamento di stagione.

L’appuntamento è fissato come sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa con la conclusione della trama dove gli spettatori sperano di scoprire chi si cela dietro l’attentato al ristorante di Letizia.

La narrazione troverà così la sua attesa conclusione delle trame che mettono al centro la città di Napoli, affascinante e dura allo stesso tempo, da sempre sospesa tra il futuro ed il passato che torna prepotente proprio per l’ultima volta.

I Bastardi di Pizzofalcone: le anticipazioni della trama della puntata finale di lunedì 25 ottobre 2021

L’episodio numero sei della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si intitola Verità e svelerà il gran finale delle trame che vedono protagonisti i bastardi. A sconvolgere il presente e fare luce nel passato della squadra sarà il ritrovamento di un cadavere avvenuto in mare. Quello che sembrava un caso di normale amministrazione si trasforma invece nel trampolino di lancio verso delle sconcertanti scoperte.

L’ispettore Lojacono ha infatti scoperto chi è l’uomo ucciso a colpi di arma da fuoco ed abbandonato in mare, venendo a sapere di come sia collegato all’attentato al ristorante. Il finale svelerà finalmente chi ha commesso il vile gesto ed il perché lasciando però un grande mistero ancora irrisolto.