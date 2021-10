Jo Squillo nel mirino dei compagni al Grande Fratello Vip: “Ti trattieni”. Soleil Sorge prende le sue difese

Grande Fratello

Jo Squillo è finita nel mirino di alcuni compagni al GF Vip per alcune sue mancate prese di posizione. In giardino si consuma un confronto collettivo, con Soleil Sorge che prende le difese della cantante

Jo Squillo si è confrontata con alcuni coinquilini su quanto accaduto nel corso della sua ultima nomination al Grande Fratello Vip. La cantante e attivista si è ritrovata accerchiata da alcuni giudizi sul suo conto, ai quali ha provato a rispondere supportata anche dalla difesa di Soleil Sorge. “Hai tante cose che vorresti dire e non dici” l’accusa che le viene mossa da alcuni concorrenti in giardino.

Jo Squillo sotto analisi al GF Vip: il confronto con i compagni

Nel giardino del Grande Fratello Vip va in scena un confronto di gruppo che vede coinvolta, in primis, Jo Squillo.

La concorrente negli ultimi giorni è finita nel mirino delle critiche per un atteggiamento eccessivamente diplomatico: secondo molti coinquilini, infatti, avrebbe un mondo di cose da dire dentro di sé ma preferisce non esporsi. Ultimo episodio è l’ultima nomination, nel corso della quale la cantante e attivista ha ammesso di avere una lunga lista di cose da dire sugli altri concorrenti.

Forse per non creare malumori e disequilibri nella Casa, la concorrente non si è voluta esporre più di tanto.

Un atteggiamento criticato da molti ‘Vipponi’ che, in giardino, si confrontano con lei muovendole alcune accuse. “Ti trattieni Jo, perché hai detto: ‘Avrei tante cose da dire’” le fa notare Miriana Trevisan in riferimento alle ultime nomination.

Jo Squillo criticata, Soleil Sorge la difende

Jo Squillo, sentitasi presa in causa e nel mirino del giudizio dei compagni, si sfoga apertamente in giardino: “Sono stufa nella vita di andare avanti nel creare concetti e film sul ‘sembra’“. Miriana Trevisan però le fa subito presente: “Tu però hai detto una cosa ben definita, hai detto a Katia: ‘Non dico tante cose che penso’“.

Jo Squillo si difende: “No, ho detto: ‘Evito di dirle’“. Tante voci si uniscono a quella della Trevisan, tra cui Sophie Codegoni che ammette: “Hai tante cose che vorresti dire e non dici“.

Nel coro di voci si staglia, infine, quella di Soleil Sorge. La ragazza, al contrario degli altri, prende le difese di Jo Squillo e cerca di spiegare loro quale possa essere il pensiero della cantante: “Lei dice: ‘Io ho una lista di cose che penso su di te come ognuno di noi pensa sugli altri, e evito di dirle’. E credo sia giusto in realtà, perché dare necessariamente un giudizio su un’altra persona si può anche evitare.

Non siamo dei giudici“.