Manuel Bortuzzo suona al piano al GF Vip, Alfonso Signorini manda in onda la clip: emozione in diretta

Grande Fratello

Grande emozione in apertura di puntata al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ripropone al pubblico la clip in cui Manuel Bortuzzo suona al pianoforte: la struggente esibizione provoca commozione in studio e non solo

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip inizia subito nel segno delle emozioni. Alfonso Signorini, prima di introdurre la serata, ha subito mostrato ai telespettatori una clip davvero magica. In settimana Manuel Bortuzzo si è esibito al pianoforte sulle note di una canzone di Ultimo, emozionando tutti i suoi compagni. E anche in diretta, tra lacrime e sorrisi, il filmato ha avuto un bell’impatto sul conduttore e non solo.

Il Grande Fratello Vip si apre nel segno dell’emozione

Alfonso Signorini introduce la nuova puntata del Grande Fratello Vip subito nel segno dell’emozione.

Il conduttore, ancor prima di salutare i telespettatori, le opinioniste e il pubblico in studio, ha voluto fare uno ‘strappo alla regola’ cominciando in maniera insolita. È infatti una bellissima clip ad introdurre la serata, un regalo prezioso a tutti i telespettatori che, in settimana, si sono persi un momento davvero magico. Al pianoforte, Manuel Bortuzzo ha emozionato i suoi coinquilini esibendosi su una struggente canzone di Ultimo: Sogni appesi.

Un’esibizione intensa, delicata, con il giovane ragazzo seduto al piano e tutti i coinquilini attorno a lui, emozionati e in lacrime.

“Ci viviamo insieme una bella emozione? Guardate qua“: così Alfonso Signorini introduce la clip, invitando i telespettatori a lasciarsi travolgere da questo momento.

Manuel Bortuzzo al pianoforte: la clip emoziona Alfonso Signorini e non solo

Nella clip Manuel Bortuzzo suona al piano cantando Sogni appesi e, al termine del filmato, parte uno scroscio di applausi da parte del pubblico. Alfonso Signorini, visibilmente emozionato, ringrazia il giovane ragazzo e tutti gli altri ‘Vipponi’: “Io dico grazie a tutti.

Dico grazie a Manuel ovviamente ma a tutti voi, perché ci avete fatto vivere una forte emozione. Emozioni a cui teniamo e che sono preziosi e rare. Non sempre succede, ve lo garantisco. Quindi grazie a tutti“.

Manuel Bortuzzo ringrazia nuovamente la produzione del Grande Fratello Vip che ha installato il pianoforte nella ‘nave dell’amore’: un regalo inatteso per il ragazzo. “Che bello con il pianoforte qui, è tutta un’altra cosa” il suo commento. Alfonso Signorini, a seguire, chiede al concorrente quale sia il suo ‘sogno appeso’, in riferimento alla canzone di Ultimo.

“Semplicemente vivere” la risposta di Manuel. Un momento di grande emozione, in seguito al quale la diretta ha iniziato il suo corso ordinario.