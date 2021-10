Miriana Trevisan e Nicola Pisu intimi a letto al GF Vip, Giucas Casella disturbato da loro: il web insorge

Grande Fratello

Giucas Casella si è ritrovato nella notte a condividere il letto con Miriana Trevisan e Nicola Pisu, in atteggiamenti intimi al suo fianco. Il web insorge e difende l'illusionista del GF Vip

Al Grande Fratello Vip fanno discutere gli atteggiamenti intimi di Miriana Trevisan e Nicola Pisu a letto, lo stesso letto condiviso da Giucas Casella. La scorsa notte la coppia si è accoccolata lasciandosi andare ad abbracci e movimenti sospetti sotto le coperte, con al loro fianco l’illusionista rannicchiato e senza coperta. Sul web sono in molti ad aver preso le sue difese, tacciando i due ‘piccioncini’ di mancanza di rispetto.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu intimi, ma nel loro letto c’è anche Giucas Casella

Tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu l’attrazione resta palpabile, sebbene la donna abbia più volte tentato di frenarsi nell’ultima settimana.

Al Grande Fratello Vip continua il tira e molla tra i due, con il figlio di Patrizia Mirigliani evidentemente preso e con la showgirl a tratti restia a lasciarsi andare al sentimento. Il loro atteggiamento è finito spesso sotto la lente d’ingrandimento di coinquilini e telespettatori. Molti, infatti, ritengono che tra i due non ci sia nulla e che facciano andare avanti questo ‘rapporto’ pur consapevoli che non sfocerà in qualcosa di più potente.

Altri, in particolare, sottolineano come di giorno la Trevisan ignori Nicola, per poi rifugiarsi la notte assieme a lui sotto le coperte e lasciarsi andare a coccole e abbracci.

Tuttavia a far ulteriormente infuriare gli utenti del web è stata la mancanza di rispetto nei confronti di Giucas Casella, che condivide il letto con la Trevisan e che si è ritrovato la coppia al suo fianco in atteggiamenti intimi.

Giucas Casella difeso dal web: il duro attacco ai due ‘piccioncini’

Il profilo Twitter ufficiale del Grande Fratello Vip ha condiviso, in particolare, un’ironica foto che ritrae la seguente scena: Nicola e Miriana abbracciati sotto le coperte da un lato, Giucas rannicchiato e scoperto dall’altro.

“Situazione sentimentale: Giucas” l’ironica didascalia scritta dal programma per descrivere lo scatto. Sotto il tweet, tuttavia, molti utenti hanno preso la parola scagliandosi contro la coppia. A loro dire, infatti, Nicola e Miriana avrebbero mancato di rispetto all’illusionista lasciandosi andare alle coccole con lui al loro fianco.

“Giucas è stanco e non riesce più a dormire. Ha dovuto prendere più pillole x dormire. Poco da ridere” il commento di un utente.

Ma è evidente il malcontento generale, come dimostrano altri tweet: “Povero. C’è poco da ridere. Che se ne andassero a strusciarsi da un’altra parte“. E anche: “Date anche a lui una stanza dove poter riposare dai povero!“.

Giucas è stanco e nn riesce più a dormireHa dovuto prendere più pillole x dormire.Poco da ridere.

È un uomo adulto e viene trattato come uno stupido . Lui è troppo buono e paziente. Ma credo che ci sia un limite a tutto 😎 Nicola e Miriana potrebbero trovarsi altro letto #gfvip — 🟡 Tiziana sulla Luna 🌙 (@tizianasullalun) October 25, 2021