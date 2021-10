Quelli che il lunedì: anticipazioni ed ospiti della terza puntata in onda su Rai2

Programmi TV

Dopo la pausa del programma in concomitanza con la sosta per le Nazionali di Calcio, ritorna con la sua terza puntata il nuovo scanzonato show di Rai2 che si occupa di attualità, di calcio e di tanto altro ancora condotto sempre da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La nuova edizione del programma ha svelato la chiave differente del format passato in prima serata che propone un programma fresco e divertente nelle vesti di un vero e proprio late show ad occupare il lunedì di Rai2. Quelli che il lunedì torna per il suo terzo appuntamento lunedì 25 ottobre 2021 con tanti volti noti del programma e svariati ospiti vip che saranno in studio per scherzare con i conduttori.

Quelli che il lunedì: la terza puntata in onda lunedì 25 ottobre 2021

Gli appassionati del format di Quelli che… possono tornare a gustarsi il conosciuto format di Rai2 nella terza puntata dello show che ha rivisitato la storica formula con i collegamenti dagli stadi durante le partire di calcio. Il programma è tornato in televisione con una chiave tutta nuova che sposta l’attenzione dalle solo partite di calcio al commento divertente e divertito dell’attualità e dei fatti della settimana che hanno fatto breccia nell’opinione pubblica e sui social.

Lunedì 25 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 su Rai2 torna Quelli che il lunedì con la sua terza puntata come di consueto con la conduzione del confermatissimo trio formato da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu al quale si aggiungono i siparietti no sense di Enrico Lucci, insieme alle sue inconfondibili e strampalate inchieste, le imitazioni di Ubaldo Pantani e gli interventi social di Melissa Greta Marchetto. Come sempre presente anche il comico esilarante Maicol Dubbio che con i suoi interventi basati sui giochi linguistici farà divertire il pubblico presente in studio e quello a casa.