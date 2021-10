Rai2 festeggia i 60 anni del canale con uno speciale evento: “I miei primi sessanta anni”

Programmi TV

Un programma evento per festeggiare i primi 60 anni del secondo canale sta per arrivare in televisione. Dovrebbe essere un lungo viaggio tra i successi di Rai2, vediamo di cosa si tratta.

Rai2 è vicina a tagliare il traguardo storico delle 60 candeline e la rete tutta festeggerà l’anniversario con uno speciale evento in programma proprio sul secondo canale. La serata evento era già stata annunciata in estate a margine della pubblicazione dei palinsesti autunnali della rete e da quel momento si sono rincorse le voci su cosa si sarebbe visto in televisione e chi lo avrebbe condotto. Visto che l’evento si sta avvicinando sempre di più, sul web iniziano a circolare delle indiscrezioni che lo riguardano, rilanciando il titolo “I miei primi sessanta anni“.

Un programma speciale che festeggia i 60 anni di Rai2

Era il 4 novembre 1961 quando il canale di Rai2 vedeva gli albori scandito dalla magica presentazione di Mina e 60 anni dopo la rete sta per tagliare il grande traguardo delle sue prime 60 candeline.

All’epoca fu lanciato come Secondo Programma, la denominazione corrente arrivò infatti nel 1975, ed entrava nelle case degli italiani per ampliare l’offerta televisiva pubblica al fianco dell’odierna Rai1.

“I miei primi sessanta anni, questo il titolo della prima serata, condotta da Stefano De Martino, il 4 novembre.

1961-2021: dal boom economico alla pandemia, come si sono modificate le abitudini televisive degli italiani. Mai come quest’anno il tema della ripartenza assumerà un ruolo centrale nella nostra offerta di periodo“, si leggeva nella cartella stampa della presentazione del palinsesto di Rai 2.

Rai 2 e il ruolo di De Martino

La rete si prepara quindi a festeggiare l’importante anniversario con un programma ad hoc che la possa omaggiare portando i telespettatori in un viaggio tra i suoi programmi di maggior successo che ne hanno scandito il passare del tempo.

Stando alle voci riportate dal portale davidemaggio.it, ad occuparsi del programma non dovrebbe però essere Stefano De Martino, con il suo nome che esce dalla lista dei papabili dopo che esser stato il primo in classifica per la conduzione.

A guidare i telespettatori in questo speciale viaggio nella storia del canale tramite, stando sempre alle indiscrezioni del portale, dovrebbe dunque essere una donna già vista sulla televisione pubblica. A lei il compito di passare in rassegna questi primi 60 anni di Rai2 in una serata evento che non dovrebbe tardare ad essere trasmessa e che verosimilmente dovrebbe proprio aggirarsi intorno al 4 novembre 2021, il giorno del compleanno del canale.