Stefania Orlando piange a Oggi è un altro giorno per un episodio del passato: “Una parte di me è andata via”

News

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Adesso, la conduttrice intrattiene i telespettatori con le sue sorprendenti esibizioni canore a Tale e Quale Show.

L’ex gieffina è stata oggi protagonista anche di un’intervista di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Stefania Orlando si è commossa ricordando la sua migliore amica scomparsa nel 2006.

Stefania Orlano si commuove ricordando l’amica scomparsa

Stefania Orlando è stata intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

La conduttrice, parlando della sua vita ha svelato di avere vinto la maggior parte delle sfide che il destino le ha posto davanti, durante il suo cammino: “Nel lavoro, poi alla fine, le ho vinte un po’ tutte, perché rispetto alla bambina timida e insicura che ero e che a tratti continuo ad essere, sono riuscita a vincere tante mie paure, tante mie insicurezze. Questo lavoro è stato una sorta di terapia“. La showgirl sente di aver vinto nella vita, soprattutto, a livello personale: “Per quanto riguarda la vita, sicuramente ho vinto sul piano personale, sull’amore“.

Stefania Orlando è scoppiata a piangere, ricordando la sfida più importante persa: “La sfida che ho perso, dove mi sono sentita per la prima volta veramente impotente, è stato quando ho perso la mia migliore amica per una malattia terribile“. La conduttrice si riferisce ad Alessandra, morta nel 2006 e amica da molti anni della showgirl.

Stefania Orlando ha raccontato quel periodo terribile della sua vita: “Mi sono sicuramente più avvicinata anche a mia mamma. Anche se mia mamma è sempre stata una mamma chioccia, presente. Quella che era per me la figura femminile, Alessandra non l’ho più sostituita.

Non poteva essere sostituita con altre persone se non con mia mamma. Una parte di me è andata via con lei“. La conduttrice ha voluto inviare, comunque, un messaggio positivo ai telespettatori: “Però da queste cose, poi, inizi a pensare che la vita è fatta di piccole cose e che bisogna apprezzare qualsiasi momento, qualsiasi cosa anche se ti sembra banale. Poi siamo essere umani quindi continuiamo ad arrabbiarci per le stupidaggini“.

Stefania Orlando dopo la commozione, parla di Tale e Quale Show

Stefania Orlando ha pianto ricordano l’amica Alessandra a Oggi è un altro giorno.

La conduttrice ha parlato anche della sua attuale esperienza a Tale e Quale Show: “Sta andando benissimo, un’esperienza molto divertente ma allo stesso tempo molto stancante“.

La showgirl ha provato più volte, in passato, a partecipare alla trasmissione televisiva senza essere selezionata: “Da tanti anni… Ho fatto tre provini in tre anni differenti, sono sempre arrivata lì lì ma non sono stata presa“. Stefania Orlando aveva voglia di mettersi in gioco e lanciarsi in una nuova avventura: “Anche una sfida con me stessa, come tutta la mia vita… Sono poco competitiva per quanto riguarda gli altri, ma con me stessa sono molto competitiva con me stessa“.