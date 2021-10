Tina Cipollari pronta a salutare Gemma Galgani: “Preghiamo che fosse la volta buona”. Commento 25 ottobre

Uomini e Donne

Nella puntata del 25 ottobre di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Costabile hanno ipotizzato un coinvolgimento di Tina Cipollari nelle loro faccende amorose. Secondo la Dama torinese le dichiarazioni dell’opinionista possono spaventare i suoi corteggiatori. Infatti Costabile si è detto colpito dalle sue opinioni dirette.

Dal canto suo, Tina Cipollari ha sottolineato di voler salutare Gemma Galgani e di fare il tifo per loro due, scacciando via ogni possibile coinvolgimento nella loro eventuale rottura.

Tina Cipollari pronta a liberarsi di Gemma Galgani, la Dama è presa da Costabile

Con la presentazione della mummia appesa sopra il parterre di Uomini e Donne, è partita la puntata del 25 ottobre del dating show.

La prima protagonista è stata Gemma Galgani e la sua esterna in spiaggia con Costabile, con in sottofondo le note di “Sapore di sale”. Un’esterna un po’ inquietante con i due che corrono sulla spiaggia come due adolescenti innamorati e poi Costabile che fa proposte oscene, come il bagno in intimo: “Con gli indumenti intimi che hai addosso… I nostri corpi sono pieni d’energia“.

La scena, fortunatamente ci è stata risparmiata. L’idillio in riva al mare, però, ha avuto un brutto risveglio, perché la Dama torinese si è presentata in studio in lacrime: “L’ho trovato molto trattenuto, perché non ha gradito il termine molto pesante di Tina“.

Maria De Filippi ha spiegato la situazione che non era per nulla chiara: “Si aspettava un bacio più importante alla fine… Spente le telecamere“. Nessuno mette in dubbio che Costabile sembri un gran furbacchione, lì solo per notorietà, ma la Dama, dal canto suo, cerca scuse per smuovere le acque e avere qualcosa da raccontare al centro studio.

Patetici tutti e due.

L’esterna e le chiacchiere in studio hanno provocato una replica di Tina Cipollari, che spera che Gemma Galgani saluti tutti e si fidanzi presto.

Tina Cipollari spera di salutare Gemma Galgani grazie al suo fidanzamento

Nella puntata del 25 ottobre, Gemma Galgani e Costabile hanno raccontato a lungo le loro sensazioni. Costabile è sembrato un po’ vago, continuando a tornare su una frase della scorsa puntata di Tina Cipollari. La sensazione è quella che il Cavaliere, in realtà, stesse cercando lo scontro con l’opinionista.

Tina Cipollari, però, ha subito zittito sia in Cavaliere che la Dama: “Quando le telecamere se ne vanno se uno è attratto da una persona va avanti… Non ci sto stavolta… Se le cose tra di voi vanno bene, la prima a gioirne sono io… Quanto sei pesante… Speriamo che questo ti si porta a casa sua… Preghiamo che fosse la volta buona“.

Tina Cipollari ha voluto sottolineare che spera di salutare presto Gemma Galgani, grazie alla buona riuscita della coppia e non intende essere presa come capro espiatorio di eventuali difficoltà tra i due.