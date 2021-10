Aquaman: il film sul supereroe della DC Comics interpretato da Jason Momoa torna su Italia1

TV e Spettacolo

Il supereroe della DC Comics interpretato dal divo Jason Momoa torna in televisione per salvare il suo mondo da una minaccia che vorrebbe distruggerlo.

Martedì 26 ottobre 2021 un gradito ritorno su Italia1 per tutti i fan dei film supereroistici. Il film Aquaman va in onda a partire dalle ore 21:20 circa quando l’apprezzato Jason Momoa vestirà i panni di Arthur Curry, un umano con un passato decisamente particolare legato alla civiltà perduta di Atlantide. Toccherà infatti a lui rivendicare le sue origini e farsi valere come principe designato al trono del regno subacqueo che è in grave pericolo per colpa di un complotto interno che vuole portare la sua civiltà a sterminare quella degli umani. Leggi la trama ed il cast di divi del film che comprende anche Nicole Kidman, Willem Dafoe ed Hamber Heard.

Aquaman: il cast e le curiosità sulla pellicola

Aquaman è un film del 2018 diretto da James Wan, giovane regista australiano apprezzato soprattutto come creatore e direttore di numerosi film horrortra i quali citiamo i celebri Saw e The Conjuring.

La pellicola è basata sul supereroe del mondo della DC Comics dal nome di Aquaman qui interpretato dal divo Jason Momoa, che all’epoca del film ricevette numerose critiche perché non rispecchiava in maniera perfetta la fisicità del fumetto che aveva ben altri colori rispetto all’attore Al suo fianco altri conosciuti interpreti del cinema mondiale come.

Amber Heard, Willem Dafoe, attore statunitense da tempo legato all’universo dei film dai fumetti avendo interpretato il celebre Goblin nella trilogia di Spider-Man del regista Sam Raimi, ed anche Nicole Kidman; oltre a Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison Patrick Wilson e Dolph Lundgren.

Aquaman: la trama del film

Sin dalle battute iniziali del film si capisce di come Arthur Curry sia un bambino speciale quando lui ed i suoi genitori vengono attaccati dalle guardie di Atlantide che vogliono portare via sua madre Atlanna poiché erede del misterioso regno di sommerso.

Così la donna riesce a salvare la vita del marito e del bambino anche se è costretta ad abbandonarli al loro destino.

Questo destino tornerà però a bussare alla porta dell’Arthur ormai cresciuto che è solito battagliare contro chi sfrutta il mare in maniera anonima. Durante una missione finisce rimane ucciso un pirata davanti agli occhi di suo figlio che gli giura vendetta finendosi con l’allearsi con i suoi nemici Atlantidei che vogliono impadronirsi del trono.

Arthur dovrà quindi decidere se aiutare il suo mondo in pericolo oppure girarli le spalle per sempre.

Guarda il trailer: