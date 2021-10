Armando Incarnato scosso a Uomini e Donne da Marika: “É uno scherzo?”. Commento puntata del 26 ottobre

Uomini e Donne

Nella puntata del 26 ottobre di Uomini e Donne è stata presentata una nuova coppia. Marcello e Marika hanno deciso di frequentarsi, destando una bagarre in studio.

Armando Incarnato è rimasto gelato dalla notizia, mentre Ida Platano ha cominciato ad attaccare il suo ex. La Dama ha dichiarato di conoscere dei segreti su Marcello che non può rivelare.

Armando Incarnato resta di stucco a Uomini e Donne per l’uscita tra Marcello e Marika

Armando Incarnato ha ricevuto una brutta sorpresa a Uomini e Donne nella puntata del 26 ottobre.

Come largamente prevedibile, Marika, che sembra essere tra le più finte del parterre, è uscita con Marcello. Il tutto era già stato preannunciato da Ida Platano qualche settimana fa, si capisce, quindi, il grado di spontaneità dell’uscita. Ma Armando Incarnato ne è rimasto comunque toccato, tanto da chiedere: “É uno scherzo?“.

Ne è nata una bagarre abbastanza sterile tra Marcello, Marika, Ida e Armando, tutti e quattro, c’è da dirlo, uno meglio dell’altro in quanto a sincerità. La stoccata più forte l’ha data Marika al Cavaliere partenopeo: “Smettila di recitare questo copione da quattro anni”.

Ma lui non si è dato per vinto: “Questa è la prova di quello che sei, tanti auguri”.

Gianni Sperti ha ipotizzato il motivo di tanto astio nei confronti della Dama: “Sembri geloso“. Anche se, in realtà, dubito sia questo il motivo, perché per essere gelosi bisogna prima provare qualcosa.

Armando Incarnato sconvolto da Marika, Ida attacca invece Marcello

La conoscenza di Marika e Marcello ha alzato un polverone a Uomini e Donne. Armando Incarnato è rimasto particolarmente sconvolto dalla notizia, ma anche Ida Platano non l’ha presa bene, com’era prevedibile.

Chissà per quante puntate dovremo subire la Dama in modalità vedova attaccare ogni nuova conoscenza del suo ex. Ida Platano ha reso palese il suo disappunto ma non ha voluto chiarire le motivazioni: “Tu mi prendi per ignorante? Adesso basta Marcello… Sei finto punto… Hai giocato per arrivare non so dove… Delle cose che non si possono dire“.

Che poi, in realtà, la motivazione di tutto questo teatrino non è un poi un mistero: la Dama non accetta mai di buon grado che un suo ex cominci una nuova storia. Tina Cipollari l’ha attaccata in modo diretto: “L’atteggiamento che hai Ida è insopportabile“.