Davide Silvestri in lacrime al GF Vip per le parole del padre: “Sono contento dell’uomo che sei diventato”

Grande Fratello

Davide Silvestri ha raccontato al Grande Fratello Vip il grande successo ottenuto in tv subito a inizio carriera, poi sfociato in un graduale allontanamento dalle scene. Dal piccolo schermo il concorrente è passato all’attività di operaio, ed è su questo aspetto che il padre ha voluto mandargli un commovente video-messaggio. “Tutto questo ha fatto di te un grande uomo“, le parole all’attore.

Davide Silvestri dal boom di Vivere all’attività di operaio

Davide Silvestri ha vissuto un’emozione davvero speciale nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera.

Alfonso Signorini ha voluto ritagliare uno spazio a lui dedicato per raccontare la sua storia, dai fasti a inizio carriera sino alla sua attuale attività di operaio metalmeccanico. Dal 1999 al 2003 è stato volto di punta della soap opera di Canale5 Vivere, spiccando il volo nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni.

Tuttavia nel corso degli anni l’attore ha dovuto fare i conti con una graduale e progressiva sparizione dalle scene, che l’ha portato a rivalutare alcuni aspetti della sua vita. Sino alla decisione di svestirsi dei panni di attore e affiancare il padre nel lavoro di operaio.

Ed è proprio in questa fase di transizione che Silvestri ha ritrovato se stesso, come racconta tra le lacrime in diretta: “Forse uno dei periodi più belli della mia vita, perché è stato il mio periodo di transizione, il momento in cui ho capito come dovevo cambiare la mia vita. Con una speciale frase di mio padre che mi disse: ‘Ti dovrai vergognare solo quando andrai a rubare, non quando andrai a lavorare‘”.

Davide Silvestri in lacrime per le parole del padre al GF Vip

Davide Silvestri, a seguire, ha ricevuto un bellissimo video-messaggio da parte del padre: “Ci stiamo divertendo tanto a vederti in televisione.

Guardandoti in piscina mi viene in mente quando andavamo al mare (…) Sono contento dell’uomo che sei diventato, vedo che metti in atto i valori che ti ho insegnato: umiltà, lealtà e sincerità. (…)”

Il padre dell’attore ricorda come, dopo il boom in tv, abbia deciso di impegnarsi e aiutarlo nel lavoro: “Nonostante il successo che hai avuto all’inizio della carriera, non ti sei spaventato, anzi ti sei rimboccato le maniche. Addirittura non mi hai chiesto niente quando eri senza lavoro e sei venuto a lavorare da me e non ti sei vergognato di sporcarti le mani di grasso.

Tutto questo ha fatto di te un grande uomo“. Grandi lacrime per l’attore, che non ha trattenuto l’emozione ascoltando le parole del padre.