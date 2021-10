Il Collegio 6 al via su Rai2: da martedì 26 ottobre gli alunni tornano in una classe degli anni ’70

Programmi TV

Inizia oggi il viaggio di 20 giovani studenti che saranno catapultati indietro nel tempo per conoscere un decennio che ha segnato indissolubilmente la nostra storia. L’attesissimo Il Collegio 6 debutta martedì 26 ottobre 2021 nell’anno 1977 per far conoscere agli adolescenti che formeranno la classe un periodo fatto di creatività, con un sottofondo di musica cantautoriale e dalle sfumature delle prime trasmissioni a colori della Rai. Tutto quello che sappiamo della prima delle 8 puntate de Il Collegio 6.

Il Collegio 6: su Rai2 inizia il viaggio negli anni ’70

Torna oggi martedì 26 ottobre 2021 su Rai2 uno dei programmi più attesi dell’anno almeno per quanto riguardo i giovani adolescenti italiani, da sempre colpiti dal viaggio indietro nel tempo della classe di coetani che varcheranno le porte de Il Collegio.

La sesta stagione del programma del secondo canale prende il via oggi con la prima puntata delle 8 in programma che mostreranno il docu-reality imbattersi nel 1977 e più in generale negli anni ’70. Anni di lotte giovanili, di grandi cambiamenti spinti dalla creatività e dai primi colori televisivi visibili proprio sulle reti Rai.

“Il Collegio Regina Margherita ad Anagni è pronto per ospitare i nuovi collegiali. Siamo nel 1977 e la parola d’ordine ancora una volta è: rivoluzione!”, si legge sul profilo Twitter di Rai2.

Il Collegio 6: tutti i nomi degli alunni della classe

Il cast ufficiale dei partecipanti di questa sesta edizione è composto da 20 tra ragazzi e ragazze che sicuramente si tufferanno in questo salto indietro nel tempo che li priverà della tecnologia per istruirli con dei metodi che sicuramente non avranno mai visto in vita loro.

Ecco tutti i nome dei 20 partecipanti che formano il cast de Il Collegio: