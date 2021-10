Il GF Vip punisce i concorrenti e riduce il budget per la spesa settimanale: il motivo del provvedimento

Grande Fratello

Brutta batosta per i concorrenti del GF Vip, colpiti dall'ennesimo provvedimento: budget per la spesa settimanale ridotto per tutti. Il motivo è davvero particolare e sono già stati individuati i principali 'responsabili'

Al Grande Fratello Vip i concorrenti vengono informati di un ennesimo provvedimento disciplinare nei loro confronti. Nel mirino della produzione, questa volta, sarebbe una regola legata all’utilizzo degli occhiali da sole in Casa e non rispettata da alcuni concorrenti. Il budget per la spesa settimanale viene così ridotto di ben 70 euro e sono già stati fatti i nomi dei principali ‘responsabili’ di questa decurtazione.

Il GF Vip punisce i concorrenti: nuovo provvedimento disciplinare

La furia del Grande Fratello Vip si è scagliata nuovamente contro i concorrenti, a causa dell’infrazione di alcune regole del gioco.

Questa volta al centro dell’attenzione vi è l’utilizzo degli occhiali da sole in Casa, che ha portato la produzione a prendere l’ennesimo provvedimento disciplinare ai loro danni. Secondo la regola, infatti, gli occhiali da sole possono essere utilizzati solo se sono anche da vista: adibiti, cioè, alle esigenze dei concorrenti di vedere bene. Se invece sono utilizzati per altri motivi si ricorre all’infrazione.

Infrazione che è stata duramente punita dalla produzione, come evidenziato in un comunicato ufficiale letto da Carmen Russo e Manila Nazzaro a tutti i coinquilini.

“Una preghiera per il nostro budget che ci lascia ogni giorno di più” ha commentato scherzosa la Nazzaro, prima di procedere alla lettura del provvedimento.

Il GF Vip decurta il budget dei concorrenti: ‘colpa’ degli occhiali da sole

“Vipponi, per la spesa di questa settimana avete a disposizione 310€. Il Grande Fratello ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole in Casa“: questa la decisione presa dal Grande Fratello Vip.

Una bella batosta per i concorrenti, che si vedono decurtare il budget settimanale di ben 70 euro: dai 380 euro iniziali, infatti, si passa a solo 310 euro.

E subito è caccia ai principali responsabili di questa infrazione, che Manila Nazzaro identifica ironicamente in Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: “Mangeranno di meno“. L’imprenditore e l’ex tronista di Uomini e donne sono soliti usare gli occhiali da sole che, tuttavia, non sarebbero adibiti alla vista. Una punizione severa per i concorrenti che, questa settimana, dovranno ulteriormente stringere i denti e far quadrare i conti per la spesa dei prossimi giorni.