Un gravissimo incidente stradale si sarebbe verificato questa mattina a Cavaglietto, in provincia di Novara: una 15enne sarebbe morta nello schianto tra un furgone e un’auto intorno alle 7.30. La madre della giovane, a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro, sarebbe rimasta ferita e per il trasporto all’ospedale si sarebbe reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

L’incidente mortale si sarebbe verificato questa mattina in un tratto stradale del Novarese, vittima una 15enne che, stando alle informazioni diffuse da Ansa e Adnkronos, viaggiava a bordo di un’auto insieme alla madre.

La donna si sarebbe trovata alla guida del veicolo coinvolto in uno scontro fatale con un furgone. Per l’adolescente non ci sarebbe stato nulla da fare. La mamma, trasportata in codice rosso in ospedale, sarebbe stata soccorsa con l’impiego di un elicottero. Praticamente illeso il conducente dell’altro mezzo.

Scontro tra auto e furgone a Cavaglietto, morta una 15enne: indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto riportata dall’Ansa, la 15enne e la madre viaggiavano su un’auto che sarebbe stata travolta da un furgone.

Centrata in pieno dal mezzo per cause che, al momento, sarebbero ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto il personale del 118, i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e l’intervento dell’elisoccorso, resosi necessario per il trasporto della madre della 15enne in ospedale.

La donna, riferisce ancora l’agenzia di stampa, si troverebbe nel nosocomio di Novara dopo l’accesso avvenuto questa mattina in codice rosso. L’uomo risultato alla guida del furgone non avrebbe riportato gravi ferite.

Stando alle notizie trapelate pochi minuti fa, i due veicoli si sarebbe scontrati frontalmente mentre mentre procedevano, in direzioni opposte, lungo la strada provinciale nel tratto che collega Bogogno a Cavaglietto. Madre e figlia sarebbero state in viaggio per raggiungere la scuola frequentata dalla minorenne.