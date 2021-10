Million Day Estrazione 26 ottobre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Procede spedito il mese di ottobre affrontando la sua ultima settimana come sempre scandita dalle combinazioni vincenti giornaliere del Million Day, che come sempre danno ai giocatori che prendono parte al concorso giornaliero l’opportunità di accaparrarsi la somma non indifferente di 1 milione di euro. Il nuovo sorteggio dei numeri vincente si tiene oggi martedì 26 ottobre 2021 e si svolgerà come sempre a partire dalle ore 19:00.

Il mese di ottobre è ormai sul viale del tramonto ma gli appassionati del Million Day non devono perdere le speranze e possono continuare ad andare a caccia del milione di euro messo in palio in ogni estrazione giornaliera di questo mese.

Se che il mese di settembre si è aperto con una triplice vincita di un milione di euro che ha visti coinvolti il comune di Zafferana Etnea, in Sicilia, e le città di Teramo ed Arezzo; ha successivamente continuato poi a regalare altre vincite ad alcuni fortunati giocatori; il mese di ottobre finora è stato avaro di vincite per i giocatori che prendono parte alle estrazioni del gioco.

Il 191° milionario del gioco è però arrivato durante questo mese di ottobre e precisamente lunedì 4 ottobre. Il fortunato giocatore è stato baciato dalla fortuna in Liguria, quando ha vinto 1 milione di euro grazie ad una giocata singola in abbonamento.

Nonostante un mese non proprio ricco di tante gioie il totale dei vincitori da inizio anno si porta così a ben 45 nuovi Milionari, portando il totaleda quando il gioco ha fatto il suo debutto nell’ormai lontano 2018 a 191 vincitori.

lI gioco del Million Day va alla ricerca di nuovi milionari anche quest’oggi martedì 26 ottobre 2021, sperando che ci possano essere delle nuove soddisfazioni.

Continuerà quindi come ogni giorno la caccia alla combinazione vincente anche in questa settimana, sperando che possa riservare delle nuove soddisfazioni ai giocatori.

SABATO 23/10 1 14 20 41 45 VENERDÌ 22/10 18 22 33 37 50 GIOVEDÌ 21/10 15 18 28 36 38 MERCOLEDÌ 20/10 19 21 26 37 41 MARTEDÌ 19/10 7 34 41 43 52 LUNEDÌ 18/10 9 13 24 27 30 DOMENICA 17/10 8 28 31 43 53

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.