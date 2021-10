Serena Enardu contro Miriana Trevisan: il commento al veleno dell’ex fidanzata di Pago sul Grande Fratello Vip

Grande Fratello

La quarta edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato ai telespettatori molte storie emozionanti, tra queste anche quella di Pago. Il cantante è entrato nella casa più spiata d’Italia dopo la brutta esperienza a Temptation Island. Pago aveva partecipato al love show in coppia con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Tra i due era finita malissimo.

Durante il Grande Fratello Vip, però, Serena Enardu è entrata nella casa e i due si riappacificarono. In quell’edizione andò a trovare Pago anche Miriana Trevisan, che commentò spesso l’ex marito e la sua nuova fidanzata. Ora che è l’ex ballerina di Non è la Rai a partecipare al reality di Mediaset, l’ex tronista ha deciso di dire la sua.

Serena Enardu ha criticato fortemente Miriana Trevisan in una story postata sul suo account Instagram ufficiale.

Serena Enardu ha concluso da tempo la sua storia con Pago, raccontata anche sotto i riflettori del Grande Fratello Vip4. L’ex tronista ha deciso però di commentare l’avventura di Miriana Trevisan nella casa.

In una sessione di domande con i suoi followers su Instagram, la ragazza ha risposto a una domanda impertinente: “Cosa ne pensi della signorina che ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?“.

Serena Enardu è stata molto diretta nei confronti di Miriana Trevisan: “Penso che per essere se stessi ci vogliono le… In una società come questa bisogna prendere per il… tutti e a volte vanno avanti le persone che sotto sotto le coperte si muovono tanto bene“.

Serena Enardu contro Miriana Trevisan: Pago invece approva la storia con Nicola Pisu

Serena Enardu ha attaccato il comportamento di Miriana Trevisan al Grande Fratello vip6.

La showgirl ha intessuto una conoscenza con Nicola Pisu. Dopo vari allontanamenti, i due si sono scambiati recentemente delle coccole sotto le coperte.

Serena Enardu ha polemizzato con la scelta dell’ex moglie di Pago, mentre il cantante approva il suo feeling speciale. Infatti, in una recente intervista radiofonica, Pago ha benedetto l’unione con Nicola Pisu se ciò può rendere felice Miriana Trevisan.