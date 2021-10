Uomini e Donne anticipazioni 26 ottobre: indecisione per Andrea Nicole Conte che bacia due corteggiatori

Uomini e Donne

I quattro ragazzi scelti per essere protagonisti del trono classico dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne stanno portando avanti dei percorsi diversi. Joele Milan ha subito palesato la sua preferenza per Ilaria, tanto da violare il regolamento del dating show provando a sentire, anche fuori dal programma la ragazza. Il tronista ha dovuto abbandonare il trono. Anche Matteo Fioravanti sembra molto preso da una corteggiatrice in particolare, si tratta di Noemi.

Roberta Ilaria Giusti si è fatta coinvolgere solo da Luca e Samuele, ma la ragazza rimane apparentemente ancora un po’ distaccata. Andrea Nicole Conte, invece, è sembrata da subito presa da Ciprian Aftim, ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Andrea Nicole Conte, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 26 ottobre, ha baciato ben due corteggiatori, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 26 ottobre: Andrea Nicole Conte bacia due corteggiatori

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si sono scambiati il primo bacio del trono classico di quest’edizione di Uomini e Donne.

I due protagonisti del dating show si sono incontrati di nuovo in esterna. Nell’uscita il corteggiatore ha deciso di raccontarsi molto, aprendo un capitolo doloroso del suo passato. Tra i due è nato uno scambio profondo e, dopo questo momento di vicinanza, è scattato un’altro bacio.

Ma anche con Alessandro, Andrea Nicole Conte ha vissuto un’esterna importante, tanto che la tronista ha deciso di condividere dettagli del suo passato con il ragazzo. Anche in questo caso, l’esterna si è conclusa con un bacio. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 26 ottobre andranno in onda due baci di Andrea Nicole Conte.

Uomini e Donne anticipazioni 26 ottobre: le polemiche in studio per i due baci

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 26 ottobre, Andrea Nicole Conte sarà protagonista. Gianni Sperti darà il suo parere sulle due esterne della ragazza.

L’opinionista attaccherà Ciprian Aftim, a suo parere, del tutto indifferente alla vista del bacio del rivale, avvenuto poco dopo il suo. Il corteggiatore non darà peso all’accusa e anche Andrea Nicole Conte affermerà che nella sua scelta prenderà in considerazione solo le sue sensazioni e non le reazioni degli altri.