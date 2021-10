Il cacciatore anticipazioni: mercoledì 27 ottobre la seconda puntata della serie tv con Francesco Montanari

Serie TV - Fiction

Il personaggio del magistrato Saverio Barone è tornato su Rai2 nella terza stagione de Il Cacciatore, la serie tv che prende spunto dalla vera storia del magistrato Alfonso Sabella. Il membro del pool antimafia di Palermo ha condotto nei primi anni novanta la sua personale guerra ai capi di Cosa Nostra dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio ed il pubblico sta conoscendo le vicende della nuova stagione che mostra gli sviluppi di trama tanto attesi dai fan. Mercoledì 27 ottobre 2021 va in onda la seconda puntata con i due nuovi episodi in onda a partire dalle ore 21:20 circa ovviamente su Rai2. L’anticipazione della trama della nuova puntata de Il Cacciatore.

Il cacciatore 3: la seconda puntata della serie

La serie tv che racconta le vicende tratte dal libro biografico scritto dallo stesso magistrato Alfonso Sabella e dal titolo di Cacciatore di mafiosi, è tornata a mostrare le gesta di Saverio Barone, questo il nome scelto per il magistrato nella narrazione, come sempre interpretato dall’attore Francesco Montanari.

Il secondo appuntamento con l’attore romano è previsto a partire dalla prima serata di mercoledì 27 ottobre 2021 quando andranno in onda altri due episodi della terza stagione de Il Cacciatore, da vedere come sempre su Rai2 o sulla piattaforma di streaming di Raiplay.

Il cacciatore 3: la trama dei due nuovi episodi in onda mercoledì 27

Il terzo episodio di stagione avrà il titolo di Discendenza nel quale vedremo Saverio Barone alle prese con le conseguenze dell’arresto del boss Vito Vitale, interpretato dall’attore Paolo Ricca

Il personaggio di Francesco Montanari si ritroverà a vivere un breve ma intenso periodo di serenità, anche se la tranquillità del magistrato sarà interrotta per rinchiudersi nel suo bunker, ormai diventato casa sua, ancora ossessionato dall’indagine segreta che sta portando avanti convitamente su Aglieri e Provenzano.

Il quarto episodio stagionale ha il titolo Quello che sei disposto a perdere e mostrerà Saverio ormai stremato ma in grado di trovare la forza per lasciare il suo bunker e si dovrà occupare di Carlotta, affidatale per un po’ di tempo da Giada. Il magistrato dovrà capire come gestire la presenza della piccola nei giorni in cui riesce a mettersi sulle tracce di il Biondo, che sarà presente ad un evento dove il magistrato potrà avere anche l’appoggio di Elia.