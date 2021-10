Luigi Mastroianni svela il gesto d’amore per la mamma e il fratello. Il suo racconto commuove tutti

Gossip

Luigi Mastroianni è un catanese doc, ex di Uomini&Donne, influencer da 1milione di follwer, dj ma anche studente di giurisprudenza. Un ragazzo di gran cuore che al primo posto ha sempre messo la famiglia, come lui stesso ha raccontato in una recente intervista, parte dei suoi risparmi li ha investiti in un’attività per la mamma e il fratello.

Luigi Mastroianni si è raccontato, parlando di cosa spera per il suo futuro e rivolgendo un pensiero alla sua Catania, inghiottita dalla brutale ondata di maltempo che sembra non voler mollare la presa.

Luigi Mastroianni e l’attività comprata per la famiglia

Luigi Mastroianni è stato ospite di Francesco Fredella nel programma radiofonico Trends&Celebrities su Rtl 102,5 News.

L’influencer e dj ha parlato dell’amore per la famiglia e di come abbia investito parte dei suoi risparmi per andarle incontro: “Ho acquistato una tabaccheria per mio fratello e mia madre investendo un po’ di soldi che avevo messo da parte”.

“L’ho fatto per mio fratello e mia madre, che ha dedicato sempre tanto tempo a lui. Salvo, noi lo chiamiamo l’avvocato come lui stesso chiede, lavora alla cassa” ha aggiunto.

Il fratello di Luigi Mastroianni è un ragazzo affetto da sindrome di Down, apparso su Canale 5 avendo accompagnato il fratello sul trono in più occasioni. I due hanno 3 anni di differenza e Luigi ha sempre fatto battaglie a sostegno dell’inclusione.

Il ritorno in tv di Luigi Mastroianni

Sempre durante la sua intervista, Luigi Mastroianni ha rivelato di essere pronto a tornare in televisione, svelando a quale programma televisivo parteciperebbe volentieri: “Farei il GF Vip” aveva detto tempo fa, rinnovando l’appello proprio al padrone di Casa Alfonso Signorini, che non lo prenda in considerazione per il prossimo futuro?

D’altronde alcune voci di corridoio hanno rivelato che presto ci potrebbe essere un recasting nel Grande Fratello Vip 6 e che qualche nuovo concorrente potrebbe entrare nella Casa a dicembre.

Un pensiero rivolto alla sua Catania

Luigi Mastroianni ha poi rivolto un pensiero alla sua Catania, travolta dall’ondata di maltempo. L’influencer ha ripercorso quanto accaduto nelle scorse ore: “Strade come fiumi, piazze come laghi. Pare che in serata possa arrivare un altro peggioramento delle condizioni meterologiche.

Siamo molto preoccupati per questa situazione, speriamo quanto prima che torni tutti alla normalità“.

Un dramma, quello del capoluogo siculo, che ha fatto danni stimati per migliaia e migliaia di euro e che non sembra essere ancora finito.