Marcello Mastroianni – L’Italiano ideale: su Rai2 il documentario che racconta un grande del nostro cinema

Uno degli attori italiani più amati di sempre verrà raccontato sia dala sua voce che dai contributi dei colleghi ed amici in un documentario che lo vuole celebrare a 25 anni dalla scomparsa.

La proposta di Rai2 per la prima serata di giovedì 28 ottobre 2021 è un interessante documentario che racconta una delle icone del cinema nostrano a 25 anni dalla sua scomparsa. Il documentario dal titolo Marcello Mastroianni. L’italiano ideale va in onda questa sera sul secondo canale a partire dalle ore 21:20 quando saranno gli stralci dei contributi delle interviste dello stesso attore a raccontare la sua vita e la sua immensa carriera. Fondamentali saranno anche le testimonianze di chi lo ha conosciuto e vissuto a fondo come i colleghi o la figlia Barbara. Tutto quello che c’è da sapere sul documentario.

Marcello Mastroianni – L’Italiano ideale: il documentario omaggio in onda su Rai2

Marcello Mastroianni. L’italiano ideale sarà un ricordo intenso ed intimo di uno degli attori più importanti del nostro panorama cinematografico a 25 anni dalla sua scomparsa. Il documentario andrà in onda questa sera su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa sottoforma di una sorta di autobiografia immaginaria raccontata dalle interviste che lo stesso Mastroianni ha rilasciato nel corso della sua lunga vita.

Ad impreziosire il racconto non solo la voce dell’attore ma anche i contributi di amici e colleghi come Marina Vlady, Jean Sorel, Sandrine Bonnaire ed anche il figlio d’arte Alessandro Gassmann, oltre che a sua figlia Barbara che si è prestata a ricordare in maniera sentita il padre.

Il documentario espone il ritratto di uno degli attori italiani più amati di sempre, riportandone alla memoria la grande cifra stilistica che ha segnato un epoca ed anche il futuro del cinema italiano. Marcello Mastroianni ha impersonificato svariati ruoli iconici al servizio dei migliori registi italiani di sempre portandolo anche all’attenzione dei cineasti internazionali che lo ricercavano senza sosta per i loro lavori.

Tutta la strepitosa carriera di Mastroianni sarà ripercorsa in questo documentario che racconterà, oltre che ai suoi capolavori che lo hanno eletto uno dei maggiori esponenti della commedia all’italiana, anche l’uomo dietro il personaggio.

Cinecittà. La fabbrica dei sogni in onda su Rai 2

Subito dopo il ricordo di Mastroianni andrà in onda Cinecittà. La fabbrica dei sogni. Anche in questo caso, attraverso testimonianze di personaggi che ne hanno alimentato la storia, si raccontato gli “studi televisivi più iconici di sempre“, spiega la Rai.