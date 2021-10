Marika Geraci lancia una stoccata ad Armando Incarnato: “Sappiamo benissimo qual è il tuo obiettivo”

Uomini e Donne

Tra Marika Geraci e Armando Incarnato è stato di nuovo scontro a Uomini e Donne. I due sono usciti insieme per un po’ di tempo ma adesso è nata una profonda inimicizia. I due continuano ad attaccarsi l’un l’altro in ogni puntata, prendendo solo a pretesto le uscite tra la Dama e Marcello Messina.

Anche Tina Cipollari è stata protagonista, nella puntata del 27 ottobre, di una discussione accesa con Kety.

Marika Geraci ha attaccato di nuovo Armando Incarnato a Uomini e Donne

Tra i nuovi protagonisti del parterre di Uomini e Donne, una che ha fatto molto parlare di sé è Marika Geraci.

La Dama ha subito attirato l’attenzione di Armando Incarnato, anche se la conoscenza tra i due è finita molto male. Marika Geraci e Armando Incarnato si scontrano da alcune puntate nel dating show e, quando pensavamo che finalmente fosse tutto finito, invece, loro hanno ricominciato.

Infatti, Marika Geraci ha attaccato di nuovo Armando Incarnato a Uomini e Donne: “Tu resterai da solo Armando… Sappiamo benissimo qual è il tuo obiettivo… Prendere in giro gli italiani… Non ti vuoi fidanzare“.

Apparentemente il battibecco continuerà ancora a lungo, forse fino allo sfinimento.

Dal canto suo, Armando Incarnato ha messo dei dubbi sulla conoscenza tra Marika Geraci e Marcello Messina, che comunque sembra proprio una coppia improbabile: “Per un mese e mezzo ha sempre detto che tu non gli piacevi“. Anche Gianni Sperti non ci vede chiaro: “Una vendetta quella di Marika… Non puoi uscire con un uomo che non ti attrae fisicamente“.

Marika Geraci in lite con Armando Incarnato, Tina Cipollari attacca Kety

Tra i nuovi arrivati nel parterre, c’è anche Diego. Un Cavaliere piuttosto ruspante che è sembrato da subito molto vero e diretto, ma adesso, fa sorgere qualche dubbio.

Infatti, Diego, sembra sempre più furbetto e poco galante. Strilla subito senza motivo alle donne e fa delle uscite apparentemente già senza alcun interesse verso alla persona che ha di fronte.

Un atteggiamento che ha portato avanti anche con la povera Kety. Si tratta dell’ultima sua conoscenza, che è stata attaccata anche da Tina Cipollari, dopo la lite tra Marika Geraci e Armando Incarnato: “Cosa stai creando per mezz’ora che vi siete visti? Pensavo fosse un mese… Sei una donna pericolosa… Per 5 minuti, per un caffè… tutta sta scena“.

Con Ida Platano, però, Diego ha cambiato completamente tono. Forse per la notorietà della Dama e la voglia di apparire al centro studio?