Mio fratello rincorre i dinosauri: trama, cast e trailer del film in onda questa sera su Rai1

TV e Spettacolo

La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 27 ottobre 2021 è un film che racconta la toccante storia di due fratelli di nome Jack e Gio. Il primo ha sempre creduto alla bugia che i genitori gli hanno raccontato su Gio, quando per fargli accettare che fosse affetto dalla sindrome di down, gli hanno spiegato di come fosse un bambino speciale. La pellicola Mio fratello rincorre dinosauri va in onda sul primo canale a partire dalle ore 21:30 con e vede nel cast anche l’apprezzato Alessandro Gassmann. Leggi la trama, le curiosità ed il cast del film.

Mio fratello rincorre i dinosauri: il cast e le curiosità sulla pellicola

Mio fratello rincorre i dinosauri è un film del 2019 diretto da Stefano Cipani e tratto dall’omonimo romanzo di successo scritto da Giacomo Mazzariol che ha venduto oltre 300mila copie vendute ed è stato tradotto in ben 15 lingue.

I personaggi principali del film sono sicuramente i due fratelli Jack e Gio, interpretati dai due giovani attori Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto, mentre i loro genitori sono interpretati dai già affermati da Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, mentre compare anche in un ruolo minore l’attrice spagnola Rossy De Palma, già apprezzato dal pubblico italiano in Tu la conosci Claudia?

Mio fratello rincorre i dinosauri: la trama del film in onda su Rai1

Jack è un bambino felice che cresce al fianco di Gio, il suo fratellino affetto dalla sindrome di Down, che lui crede essere un supereroe per la bugia raccontatagli dai genitori per fargli accettare la sua situazione. Le cose però cambiano quando Jack cresce ed è pronto ad andare al Liceo.

Qui si renderà conto e prenderà consapevolezza che il fratellino non è un supereroe tanto da arrivare a vergognarsi di lui ed a capire che la realtà è diversa da quanto gli hanno raccontato i genitori Katia e Davide.