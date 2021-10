Morgan e Selvaggia Lucarelli: il cantante racconta la sua storia con la giornalista e perché si è conclusa

Gossip

Morgan e Selvaggia Lucarelli sono protagonisti di Ballando con le Stelle. I due in passo si sono frequentati ma poi il cantante non s è fatto più sentire. Ora ha spiegato perché.

Ballando con le Stelle è il programma del sabato sera di Rai Uno. Un gruppo di Vip dal differente background professionale si mettono in gioco su una pista da ballo e si affrontano a suon di passa di danza. L’edizione del 2021 del longevo programma ha esordito in prima serata da due settimane, raggiungendo dei buoni ascolti.

Tra i concorrenti della nuova edizione del dance show anche un Vip piuttosto controverso. Si tratta del cantante Morgan, che ha deciso di cimentarsi nel ballo. Morgan sta intrattenendo il pubblico con delle buone performance, ma il cantante è al centro anche di alcuni siparietti con Selvaggia Lucarelli, per un flirt del passato.

Morgan sul feeling con Selvaggia Lucarelli ha rilasciato delle dichiarazione al magazine Chi, come riportato da Today.

Morgan e Selvaggia Lucarelli: le frecciatine in studio

Morgan e Selvaggia Lucarelli sono due protagonisti di Ballando con le Stelle. Il cantante si sta mettendo alla prova come concorrente, mentre la giornalista è tra gli storici giudici del dance show. Ma Morgan e Selvaggia Lucarelli si conoscono già molto bene.

Tra i due c’è stato un flirt, finito però in modo poco chiaro. La giornalista, infatti, ha lamentato di non aver più avuto notizie di Morgan improvvisamente. Selvaggia Lucarelli in puntata ha inviato una frecciatina al cantante a riguardo.

Morgan adesso ha risposto alla giornalista, attraverso un’intervista: “Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker“.

Morgan e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un trascorso un po’ movimentato.

Il cantante, al di là di questa storia, sta facendo bene nel programma televisivo, dove appare determinato e combattivo.

Le performance di ballo di Morgan sono convincenti e il cantante sta sfatando un po’ le voci che lo vedono incostante e capriccioso. L’artista ha commentato anche quest’aspetto: “Quel bailamme che si è scatenato sulla mia presunta personalità sopra le righe è una cosa tutta italiana, è il rifiuto di interpretare la creatività e allora bisogna bollarla come ‘maledettismo’… Non è stato capito il mio linguaggio artistico“.