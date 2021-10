Morta Ludovica Modugno, doppiatrice di “Rizzo” di Grease e mamma di Checco Zalone in Quo Vado

TV e Spettacolo

Ludovica Modugno era un'attrice e doppiatrice molto nota e apprezzata nel panorama cinematografico italiano. Recentemente aveva lavorato accanto a Checco Zalone in due suoi film

È morta Ludovica Modugno, attrice e doppiatrice conosciutissima nel panorama cinematografico italiano. Negli ultimi anni aveva lavorato accanto a Checco Zalone soprattutto in Quo Vado, dove ha interpretato la mamma. Ludovica Modugno ha però prestato la sua voce alle grandi del cinema internazionale come Anjelica Huston, Viola Davis, Stockard Channing attrice che ha interpreato Rizzo in Grease e tante altre.

Il cinema italiano piange Ludovica Modugno

Attrice, doppiatrice, artista…Ludovica Modugno era questo è altro.

Si è spenta oggi all’età di 72 anni, a causa di alcune complicazioni legate ad un malore che l’aveva colpita. Era nata a Roma nel 1949, era sorella dell’attore Paolo Modugno e ha iniziato la sua carriera come attrice all’età di 4 anni.

Sposata con l’attore e doppiattore Gigi Agnellino, morto nel 2015, nel 1978 avevano fondato la compagnia teatrale L’albero, con il quale aveva prodotto e interpretato molti spettacoli, come Esercizi di stile di Raymond Queneau.

La carriera di Ludovica Modugno

Ludovica Modugno ha esordito all’età di 4 anni nel romanzo sceneggiato Il dottor Antonio, in seguito ha debuttato nel doppiaggio prestando la sua voce a Marcellino in Marcellino pane e vino.

All’età di 7 anni ha calcato per la prima volta le scene teatrali nello spettacolo Alcesti di Euripide, diretta dal regista Guido Salvini.

Tra i film girati per il cinema, il primo è Italiani, è severamente proibito servirsi della toilette durante le fermate. Tra gli altri sceneggiati televisivi anche:

Cime tempestose

Ricordo la mamma

Romanzo di un maestro

Il novelliere

La Pisana

Le attrici doppiate da Ludovica Modugno

Ludovica Modugno è stata anche doppiatrice, la sua è stata la voce di molti attrici di Hollygwood, eccone alcune:

Glenn Close ne La carica dei 101, 102, Air force one, Mars Attacks…

ne La carica dei 101, 102, Air force one, Mars Attacks… Cher in Dietro la maschera, Stregata dalla luna, Sirene, Burlesque…

in Dietro la maschera, Stregata dalla luna, Sirene, Burlesque… Anjelica Huston in I Tenenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou…

in I Tenenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou… Viola Davis ne Il dubbio, The Help…

ne Il dubbio, The Help… Maryl Streep in Ballando a Lughnassa

in Ballando a Lughnassa Emma Thompson in Casa Howard, Nel nome del padre…

Il ricordo di Checco Zalone

Ludovica Modugno aveva recentemente lavorato anche con Checco Zalone nei film Quo Vado?

e Cado dalle nubi. Nel primo era stata la mamma di Checco, il suo personaggio era stato molto apprezzato soprattutto per la grande espressività nelle scene girate in Norvegia.

Checco Zalone ha voluto ricordare Ludovica Modugno con un semplice ma affettuoso post pubblicato sui social: “Una grande attrice, che non lo faceva mai pesare. Ciao mamma/zia Ludovica“.

Ludovica Modugno in Quo Vado: il video