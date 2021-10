Uomini e Donne anticipazioni 27 ottobre: due protagonisti si scelgono e lasciano lo studio tra i petali rossi?

Uomini e Donne

Uomini e Donne è un dating show di successo, che va in onda su Canale5 da moltissimi anni. Il programma dona al pubblico diverse emozioni. I telespettatori seguono le vicende dei diversi protagonisti, creandosi delle opinioni a riguardo. A volte, le storie proposte puntano a fare divertire e intrattenere, altre volte a emozionare.

Nelle puntate si trovano molti momenti di scontro e confronto con gli opinionisti. Ma i momenti in cui tutte le polemiche si fermano sono quelli delle scelte. Quando tra due protagonisti del parterre nasce una complicità vera e decidono di vedersi al di fuori delle telecamere, il momento dell’abbandono del programma, viene coreografato da bei discorsi e da un ultimo ballo con petali rossi che scendono dall’alto.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni nella puntata del 27 ottobre potrebbe andare in onda una scelta. Ma non si tratta di un personaggio del trono classico, ma di una Dama e un Cavaliere, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 27 ottobre: Angela e Antonio travolti dall’amore

Dopo anni in cui ogni personaggio del parterre racconta al pubblico la propria storia, i telespettatori imparano a conoscere un po’ il suo carattere e modo di fare.

Angela, la passionale Dama partenopea, quest’anno ha sorpreso, però, tutti. Sempre forte e battagliera, in quest’edizione è apparsa emozionata e quasi le viene complicato raccontare la sua nuova frequentazione.

Questo cambio repentino faceva già intuire che nell’aria c’era qualcosa di nuovo e importante. E infatti sembra proprio così. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 27 ottobre, infatti, Angela e Antonio lasceranno lo studio per viversi fuori.

L’addio sarà condito dai classici petali rossi.

Uomini e Donne anticipazioni 27 ottobre: i baci di Andrea Nicole Conte

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 27 ottobre, il romanticismo sarà protagonista. Oltre all’attesa scelta di Angela e Antonio, la tronista Andrea Nicole Conte regalerà delle emozioni al pubblico.

Le sue due esterne con Ciprian Aftim e Alessandro saranno piuttosto intense. I corteggiatori si apriranno con la tronista e viceversa. Andrea Nicole Conte deciderà, così, di baciarli entrambi.

Ne nasceranno delle polemiche, in cui sarà protagonista anche Gianni Sperti e i suoi dubbi su uno dei due corteggiatori.